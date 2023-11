Topi a scuola, in corso interventi straordinari

Allarme topi alla scuola dell’infanzia Montessori di Cesano Maderno: monta la preoccupazione dei genitori e Comune e Dirigenza scolastica predispongono un piano di "interventi rafforzati", iniziato sabato 18 novembre con il posizionamento di ulteriori esche.

Topi al scuola, in corso interventi straordinari

Ieri mattina, lunedì 20 novembre, una mamma ha segnalato ufficialmente la presenza dei roditori all’Ats Brianza: "Il problema è serio - dice la donna - Noi famiglie abbiamo saputo dei topi solo mercoledì dalle insegnanti. Mia figlia è a casa da allora e non intendo farla tornare: non è normale che con la presenza di roditori, bambini da tre a cinque anni continuino a frequentare la scuola, sappiamo tutti quali malattie portano i topi. La scuola va chiusa per affrontare il problema in modo incisivo".

La lettera di Comune e Scuola alle famiglie

In una lettera spedita alle famiglie, il sindaco Gianpiero Bocca e la dirigente scolastica Paola Ripamonti hanno spiegato a mamme e papà i provvedimenti e le azioni in corso. Nel fine settimana l’impresa incaricata ha posizionato in aule, bagni e spazi comuni altre esche in aggiunta a quelle normalmente presenti per il contrasto alla presenza di roditori. Una ditta ha rimosso dal seminterrato qualsiasi materiale che possa fare da nascondiglio dei roditori o attrarli. Sono stati chiusi, poi, tutti i varchi potenzialmente utilizzati dai topi per entrare a scuola.

"Al termine di questi quattro giorni di interventi rafforzati sarà effettuata una verifica ricognitiva per valutare l’efficacia delle misure adottate, fermo restando che il monitoraggio continuerà anche dopo, come da programma dell’Amministrazione comunale - hanno spiegato sindaco e dirigente scolastica alle famiglie esprimendo loro vicinanza e assicurando un costante aggiornamento - Comprendiamo la vostra preoccupazione e vi rassicuriamo sulla prioritaria attenzione e sull’impegno messo in campo a tutela dei bambini, degli insegnanti e di tutto il personale della scuola".

Il sopralluogo di Ats Brianza

Così il sindaco Gianpiero Bocca ieri dopo un confronto con Ats: