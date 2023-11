Topi a scuola, l'Einstein chiude per tre giorni

Una comunicazione arrivata oggi, martedì 22 novembre, a tutti i genitori degli studenti dell'Istituto Superiore Einstein di Vimercate, informa che per tre giorni le lezioni in presenza saranno sospese.

Motivo? La necessità urgente, visto che l'Istituto chiuderà già da domani 22 novembre e fino al 24 novembre, di una disinfestazione dei locali scolastici.

"Si comunica che per eseguire opere di sanificazione di tutti i locali della scuola le attività didattiche nei giorni 22, 23 e 24 novembre 2023 proseguiranno in modalità da remoto (Didattica a Distanza). Gli studenti dovranno consultare il Registro Elettronico per eventuali comunicazioni da parte dei Docenti che gestiranno in autonomia le modalità di connessione e che avverranno esclusivamente attraverso la piattaforma Google Meet"