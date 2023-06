Sei stato uno studente meritevole? Mandaci la tua foto, la pubblicheremo nelle prossime edizioni dei nostri settimanali: Giornale di Monza, Giornale di Seregno e di Desio, Giornale di Vimercate e Giornale di Carate.

Torna l'iniziativa studenti eccellenti: inviate le vostre foto da pubblicare sul giornale

La scuola è finita e le vacanze sono ufficialmente iniziate. Dopo mesi passati seduti fra i banchi, tutti gli studenti finalmente possono godersi il meritato riposo.

Per dare spazio e merito a coloro che con impegno hanno ottenuto ottimi risultati, i nostri settimanali intendono regalare loro la «prima pagina», pubblicando i loro nomi e le loro fotografie.

C’è solo un criterio di partecipazione: aver ottenuto una media pari o superiore a quella dell’otto. Possono partecipare tutti gli studenti delle secondarie di primo e di secondo grado. L’intento è quello di mostrare i volti dei piccoli e grandi «genietti» del nostro territorio.

Come fare

Come fare? Basta inviare una mail con nome, cognome, Comune di residenza, scuola frequentata, voto e fotografia all’indirizzo mail della redazione che segue il vostro territorio di residenza (redazione@giornalediseregno.it - redazione@giornaledidesio.it - redazione@giornaledimonza.it - redazione@giornaledivimercate.it e redazione@giornaledicarate.it) oppure mandare un messaggio via WhatsApp ai numeri delle redazioni:

Per Giornale di Monza potete mandare un WhatsApp

al numero 3501489717

Per Giornale di Vimercate Mandaci un WhatsApp

al numero 3456126540

Per Giornale di Seregno e Desio potete mandare un WhatsApp

al numero 3501489718

Per Giornale di Carate potete mandare un WhatsApp

al numero 3384036896

Tutte le foto saranno pubblicate

Tutte le fotografie che arriveranno alla redazione dei nostri settimanali saranno pubblicate sui prossimi numeri in edicola. Al termine dell’Esame di Stato in corso in questi giorni pubblicheremo anche i risultati dei diplomati.