Trasporto, mensa, pre e post scuola: dall'1 aprile al via le domande online

L'Amministrazione comunale di Desio ha comunicato che dall'1 aprile si apriranno le iscrizioni online ai servizi di trasporto scolastico, mensa, pre e post scuola per l’anno scolastico 2024/2025.

La domanda per i trasporto scolastico può essere presentata dall'1 aprile al 31 maggio 2024 per le scuole secondarie di primo grado Pertini, Rodari e Pirotta, quelle per il pre e post scuola sempre dall'1 aprile al 31 maggio per le scuole dell’infanzia Santa Maria e Dolomiti e per le scuole primarie Agnesi, Diaz, Dolomiti, Tolstoj, Prati e San Giorgio. Le richieste per il servizio mensa invece partono dall'1 aprile sino al 30 giugno 2024 per le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado statali.

Per quanto concerne i servizi di pre e post scuola e trasporto, unicamente se oltre il termine del periodo di apertura delle iscrizioni, le richieste dovranno essere inoltrate via mail direttamente all’Ufficio Scuola e Formazione all’indirizzo pubblicaistruzione@comune. desio.mb.it , e verranno inserite in apposite liste d’attesa e accolte previa verifica della disponibilità dei posti.

Come fare l'iscrizione

E' necessario accedere online tramite SPID, il sistema pubblico di identità digitale tramite la piattaforma schoolsuite : occorre essere in possesso delle credenziali (ovvero username e password) effettuando il "riconoscimento" presso uno dei fornitori accreditati https://www.spid. gov.it/ .

"E’ già tutto pronto in vista del 1° aprile, con l’apertura delle iscrizioni ai servizi scolastici per il prossimo anno – afferma l’Assessore alla Pubblica Istruzione Andrea Civiero – Le scuole continuano ad essere una nostra priorità e sono tutte all’attenzione dell’Amministrazione comunale: oltre ai diversi interventi effettuati in emergenza a seguito degli eventi calamitosi del 2023, è stato dato ampio spazio anche ad altre ristrutturazioni per rendere gli ambienti sempre piu’ funzionali e accoglienti, così come lo sono i servizi scolastici comunali. Per quanto riguarda le tariffe abbiamo infatti cercato di utilizzare il criterio del valore ISEE in maniera ponderata, in modo che non ci fossero troppi divari tra le varie categorie, ma ci fossero invece progressività e continuità”.

SERVIZIO PRE – POST SCUOLA

Per accedere al servizio presso le Scuole Infanzia SANTA MARIA e DOLOMITI e le Scuole Primarie AGNESI – DIAZ - DOLOMITI - TOLSTOJ - PRATI – SAN GIORGIO, dovrà essere effettuata dall'1 aprile al 31 maggio 2024 apposita domanda , esclusivamente online, sia per gli alunni già iscritti negli scorsi anni scolastici che per i nuovi iscritti.

SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO

Per accedere al servizio offerto per le Scuole Secondarie 1° Statali: Rodari – Pertini e Pirotta dovrà essere effettuata apposita domanda dall'1 aprile al 31 maggio 2024, esclusivamente online, sia per gli alunni già iscritti negli scorsi anni scolastici che per i nuovi iscritti.

SERVIZIO REFEZIONE SCOLASTICA

Per accedere al servizio mensa i nuovi utenti devono iscriversi al servizio. La domanda va effettuata esclusivamente online tramite SPID dal sito del Comune di Desio nel periodo dall'1 aprile al 30 giugno 2024. Il portale chiuderà alle ore 24.00 del 30 giugno 2024, termine ultimo per le iscrizioni.

I nuovi utenti sono :

* gli alunni che si iscrivono per la prima volta al servizio refezione;

* gli alunni già in possesso del codice PAN che frequenteranno il 1° anno delle scuole primarie (ex elementari) e delle scuole secondarie di 1^ grado (ex medie), che dovranno quindi utilizzare la procedura online per effettuare la scelta della nuova scuola.

Per gli utenti già iscritti al servizio negli anni precedenti : il rinnovo dell’iscrizione avverrà in automatico – SOLO SE IN REGOLA CON I PAGAMENTI - a cura dell’Ufficio Scuola e Formazione e NON occorre dunque effettuare una nuova iscrizione online. Per evitare manomissioni importanti dei dati e delle tariffe degli utenti già presenti a sistema, si invitano le famiglie a NON OPERARE PER NESSUN MOTIVO SUL PORTALE NELL’ ANAGRAFICA dei figli, per i quali il rinnovo avverrà automaticamente, anche nel caso in cui si stia iscrivendo per la prima volta un altro figlio.

La richiesta può essere inviata, completa dell’attestazione ISEE 2024, online con SPID, in alternativa via email all’indirizzo protocollo@ comune.desio.mb.it o via PEC protocollo.comune.desio@ legalmail.it .