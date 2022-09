Studenti di San Giorgio costretti a frequentare le superiori fuori comune perché nel quartiere non c’è una fermata dell’autobus, una mancanza che si trascina da anni e che era stata anche oggetto di una raccolta firme dei genitori: con l’inizio del nuovo anno scolastico il problema è stato risolto, proprio in questi giorni.

Trovata la soluzione per gli studenti di San Giorgio: la fermata dell'autobus ci sarà

Autoguidovie, infatti in settimana ha inviato una comunicazione al Comune ricordando che dal 12 settembre c’è una fermata in più a Desio, a San Giorgio. Questo il contenuto della mail: "Con la ripartenza del servizio invernale scolastico, come consigliato dall’Amministrazione comunale per agevolare i cittadini desiani e non solo, la Linea Z250 Lissone/Desio/Cesano Maderno/Limbiate (da lunedì a venerdì) anticipa la partenza da Lissone alle 7.45 ed effettuerà una sosta in più a Desio in via Tagliabue 186 (alle 7,50)".

Soddisfatto il sindaco, Simone Gargiulo: "E’ un risultato importante. Appena saputa della necessità ho chiamato Autoguidovie ormai mesi fa e alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico è arrivata la bella notizia. Anche gli studenti di San Giorgio potranno così avranno l’autobus per poter raggiungere le scuole superiori di Desio, il Majorana e il Fermi"