Tutte le novità sulla ripresa delle scuole a Bellusco. Ecco gli esiti della conferenza di servizi tra il comune e l’Istituto Comprensivo sul prossimo anno scolastico.

Come comunicato dall’Amministrazione comunale la riapertura delle scuole a settembre in presenza rappresenta per gli studenti, le famiglie e la comunità una tappa fondamentale nel percorso di ripresa dopo il lockdown che potrà essere affrontata serenamente solo con il coinvolgimento e l’impegno di tutti i soggetti coinvolti.

Un passo importante, in questo senso, è stata la convocazione della Conferenza dei servizi tra il Comune e l’Istituzione scolastica, nella quale si sono concordati una serie di interventi necessari per la riapertura in sicurezza delle scuole a settembre. L’obiettivo condiviso è quello di mantenere l’attuale tempo scuola e l’attivazione dei servizi previsti dal Piano di diritto allo studio quali la mensa, le assistenze educative e quanto necessario, nei limiti imposti dall’attuale situazione, per garantire la conciliazione dei tempi scuola-lavoro delle famiglie. Il tutto rispettando quelle che sono le prescrizioni legislative e le indicazioni dei protocolli condivisi, prevedendo inoltre la necessaria flessibilità nel caso in cui tali norme dovessero essere modificate nei prossimi mesi.

Gli spazi ci sono ma servono alcuni interventi