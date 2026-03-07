Un Consiglio comunale dei ragazzi “in movimento”

Ragazzi sempre più protagonisti non solo all’interno della scuola ma anche e soprattutto sul territorio. Si è riunito il Consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze della scuola «Pietro Verri» di Biassono.

Il Consiglio comunale dei ragazzi

Sulla tematica «In movimento. Ricordiamo il passato, progettiamo il futuro» i giovani consiglieri hanno saputo portare e sviluppare tutta una serie di proposte e attività legate e declinate in ogni tipologia di lavoro, sotto vari aspetti, dal sociale, all’artistico a quello culturale sulla tematica scelta in occasione della prima seduta del CcRr. L’obiettivo del progetto, ricordiamo, è favorire la cittadinanza attiva attraverso la partecipazione democratica al governo del territorio, il rispetto del diritto a esprimere le proprie opinioni, l’educazione alla consapevolezza dei diritti e dei doveri civici verso le istituzioni e la comunità.

I temi affrontati durante la seduta

Ad aprire i lavori della mattinata, nella sala civica «Carlo Cattaneo» del Comune, sono stati gli stessi consiglieri che, a turno, hanno snocciolato i numerosi progetti che svilupperanno durante tutto l’arco dell’anno scolastico: dalla realizzazione di un podcast – attraverso la voce dei giovani – all’interno del museo civico Verri, alla realizzazione di una guida turistica del paese. Sul tema del movimento c’è chi ha pensato a esercizi di rilassamento muscolare nelle pause attive, ad esempio durante i cambi dell’ora o all’intervallo, altri ancora a un gioco di carte che riguarda le peculiarità del paese e alla sua conoscenza e ancora l’approfondimento degli inni nazionali, un passaporto che vuole ripercorrere il percorso dei tre anni alla Verri e la realizzazione di un murales. La seduta, presieduta dal sindaco junior Francesco Porta, ha permesso di sviluppare la tematica sul movimento, non intesa solo come esercizio fisico muscolare ma applicato in diversi ambiti.

Presenti anche le autorità

Alla mattinata erano presenti l’assessore all’Istruzione, Ilaria Rivolta, la dirigente scolastica, Giovanna Lauria e le docenti di riferimento del progetto, Barbara Porro e Giulia Colzani. L’assessore all’Istruzione, Ilaria Rivolta ha preso la parola per un saluto e per parlare del terzo raduno nazionale del CcRr che, quest’anno, si svolgerà ad Albizzate. Per l’occasione i consiglieri di Biassono parteciperanno alla giornata prevista per il prossimo 13 aprile. Sarà un’ottima opportunità di partecipazione e di confronto con altre realtà.

Il servizio completo sarà pubblicato anche sul Giornale di Carate in edicola da martedì 10 marzo 2026.