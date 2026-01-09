Un mese per iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia

I moduli sono disponibili attraverso lo(iscrizione con SPID/CIE/CNS)

Per assistenza alla compilazione online è possibile prendere APPUNTAMENTO:

con l’Ufficio SpazioComune telefonicamente al numero 0362.392.1 tasto 1 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) o recandosi direttamente presso lo Sportello;

Per la consegna a mano del modulo compilato recarsi SENZA APPUNTAMENTO all’ Ufficio SpazioComune negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 – 17.30) . In alternativa, è possibile l’invio del modulo compilato tramite mail ao PEC, allegando documento di identità e i documenti necessari.