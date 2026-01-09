Scadenze

Un mese per iscrivere i figli alla scuola dell’infanzia

Ci sarà tempo dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 per iscrivere i figli alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione

Desio · 09/01/2026 alle 10:45

Ci sarà tempo dal 13 gennaio al 14 febbraio 2026 per iscrivere i figli alle scuole dell’infanzia per l’anno scolastico 2026/2027. Lo rende noto il Ministero dell’Istruzione con una nota dello scorso dicembre.

La situazione a Desio

Le Segreterie delle Scuole Statali e Paritarie di Desiosaranno aperte per la presentazione delle domande di iscrizione per i bambini che compiono i tre anni di età entro il 31 dicembre 2026, ma anche per chi compie i tre anni di età entro il 30 aprile 2027. In questo ultimo caso l’inserimento avverrà a condizione che nella scuola d’interesse vi siano ancora posti disponibili e che le liste d’attesa delle scuole del territorio (per i bambini con i tre anni compiuti al 31/12), siano state esaurite.
Le iscrizioni possono essere effettuate presso un’unica scuola, indicando sul modulo d’iscrizione ulteriori scelte alternative.

Le scuole

• SCUOLA INFANZIA COMUNALE – Via Novara 7, telefono 0362285742 – segreteriascuoleinfanzia@comune.desio.mb.it
I moduli sono disponibili attraverso lo SPORTELLO ONLINE (iscrizione con SPID/CIE/CNS)
Per assistenza alla compilazione online è possibile prendere APPUNTAMENTO:
  1. con l’Ufficio SpazioComune telefonicamente al numero 0362.392.1 tasto 1 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 8.30 alle ore 9.30; martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30) o recandosi direttamente presso lo Sportello;
  2. con la facilitatrice digitale accedendo a questo link: effettua la prenotazione con AFOL Monza Brianza e selezionare e selezionare Punto di facilitazione di Desio oppure scrivere a Digitale.desio@afolmb.it. II Punto di Facilitazione digitale è presente all’ingresso A del Comune di Desio (1 postazione assistita) e il servizio viene svolto in collaborazione con lo sportello SI (Supporto Informatico).
Per la consegna a mano del modulo compilato recarsi SENZA APPUNTAMENTO all’ Ufficio SpazioComune negli orari di apertura al pubblico (lunedì-venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30; martedì e giovedì anche dalle ore 15.30 – 17.30) . In alternativa, è possibile l’invio del modulo compilato tramite mail a protocollo@comune.desio.mb.it o PEC protocollo.comune.desio@legalmail.it, allegando documento di identità e i documenti necessari.

Scuole dell’infanzia paritarie

• SCUOLA INFANZIA SACRO CUORE – Via Don Minzoni, 1 telefono 0362622518 materna.sacrocuore@gmail.com
• SCUOLA INFANZIA S. GIORGIO – Via Sant’Apollinare, 6 telefono 0362309342 maternasangiorgio@tiscali.it
• SCUOLA INFANZIA S. TERESA – Via S. Pietro, 16 telefono 0362 630350 santa.teresa.desio16@gmail.com
• SCUOLA INFANZIA UMBERTO I° – Via Sciesa, 20 telefono 0362626793 amministrazioneumbertoprimo@gmail.com
• SCUOLA INFANZIA IL VILLAGGIO DEI BAMBINI – Via Fogazzaro,1 telefono 0362/621606 scuolainfanzia.villaggiodeibambini@pedagogia.it
Le iscrizioni si ricevono via mail oppure presso segreterie previo appuntamento (moduli disponibili presso le singole segreterie).

Scuole dell’infanzia statali

• SCUOLA DELL’INFANZIA DOLOMITI in via Dolomiti, 48: Istituto Comprensivo Tolstoj – Via Tolstoj, 1
telefono 0362626264 – https://ictolstoj.edu.it/it/ – e-mail: mbic878005@istruzione.it
• SCUOLA DELL’INFANZIA SANTA MARIA in via Vico,1: Istituto Comprensivo Agnesi – Via Stadio, 13
telefono 0362392314 – https://www.ic-agnesidesio.edu.it/ – e-mail: mbic879001@istruzione.it
Le iscrizioni si ricevono presso la Segreteria scolastica con le modalità comunicate sui siti degli istituti comprensivi.
Al modulo di iscrizione vanno sempre allegate certificazioni del datore di lavoro e ogni altro documento che valga a far rilevare particolari requisiti preferenziali del bambino o della famiglia.
