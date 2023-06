Un murale con i sogni degli studenti

Un murale come un grande puzzle che esprime ciò che desiderano gli studenti per il futuro.

L'opera è stata realizzata dagli studenti delle due classi quinte della scuola primaria «Rodari» di Bareggia, frazione di Macherio, con l’aiuto dell’artista Damiano Giambelli, papà di un’alunna. Un’iniziativa fatta anche qualche anno fa, dove alcuni ex studenti avevano dipinto le pareti esterne delle scuola ispirandosi allo scrittore Gianni Rodari. Quest’anno sono state abbellite due pareti e gli studenti si sono impegnati sia nella fasi di progettazione, sia nella realizzazione:

«Hanno lavorato assieme tirando fuori le loro fatiche, paure nell’affrontare un nuovo percorso scolastico e i loro desideri - hanno spiegato le insegnanti - Per realizzarlo abbiamo svolto un percorso preparatorio attraverso la lettura di due libri. Il primo sui cui abbiamo lavorato presenta degli uccelli che devono spiccare il loro primo volo. Ogni uccello affronta l’esperienza in modo diverso: alcuni sono preoccupati e ansiosi, altri invece si sentono pronti e sicuri di volare. Il secondo libro su cui abbiamo lavorato racconta di una ragazza che scrive una lettera a se stessa immaginandosi nel futuro. Vorremmo ringraziare Giambelli per averci dato questa opportunità e per la sua grande disponibilità».