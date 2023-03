Un percorso extracurricolare nel mondo del PNRR per i geometri dell'Istituto Levi di Seregno

Un corso extracurriculare, dedicato alle classi quarte e quinte geometri dell'Istituto Levi di Seregno e orientato a sviluppare consapevolezza e conoscenze su diverse aree tematiche, tra le quali il PNRR e la Pubblica Amministrazione.

A proporlo, in collaborazione con i docenti dell'Istituto e con la Consulta Regionale Ordini Ingegneri Lombardia e l’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza, è la Provincia che punta in questo modo a trasferire tutta una serie di competenze che ruotano attorno al settore della Pubblica Amministrazione e al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

"Tuttavia, la vera partita consiste nel fatto che: sapremo trasferire ai nostri giovani questa esperienza? In che modo vogliamo trasmettere le esperienze maturate nella complessa implementazione e gestione del Piano ai nostri giovani? Anche loro nel prossimo futuro si troveranno ad affrontare molteplici sfide: quale migliore occasione per tramandare quanto finora appreso da questo contesto storico?"

"In questo periodo attraversato da profondi cambiamenti e da eventi così violenti che hanno stravolto ogni aspetto del nostro quotidiano, lo sforzo solidale Europeo sfociato nel PNRR si presta come sfondo per disegnare il futuro del nostro paese e delle future generazioni" - fa sapere la Provincia di Monza e Brianza in una nota.

Questo il contesto nel quale è stato sviluppato il percorso formativo dedicato agli studenti che si articolerà su quattro temi fondamentali:

Questi punti saranno approfonditi coordinandosi con i professionisti esterni e i docenti e saranno armonizzati con il piano didattico delle classi frequentanti il laboratorio. Il laboratorio sarà composto da 6/8 lezioni e ogni lezione avrà una durata circa di 2 ore.

In questo modo la Provincia di Monza e della Brianza punta a coinvolgere gli studenti, che si apprestano a concludere il ciclo di istruzione secondaria. Il corso è stato presentato ai ragazzi nella giornata di ieri, mercoledì 1 marzo, dal Direttore del Settore Potenziamento Progetti PNRR della Provincia, l'architetto Fabrizio Batacchi, e dal Funzionario Antonino Di Girolamo, dal Presidente CROIL, l'ingegnere Massimiliano De Rose e dal Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Monza e Brianza, Carlo Nava.

Quale Ente attuatore del Piano, la Provincia, avvalendosi delle competenze presenti all’interno dell’Ente e della collaborazione di una qualificata rete di professionisti ed associazioni esterne, può orientare gli studenti ad approcciarsi alle nuove strategie di gestione ed esecuzione di progetti afferenti alle opere pubbliche, trasmettendo alle future nuove leve conoscenze di base, utili ad affrontare il mondo del lavoro sia da liberi professionisti ma anche come funzionari della Pubblica Amministrazione, o semplicemente fornendo agli studenti ulteriori elementi per arricchire il proprio bagaglio di conoscenze e proseguire con gli studi.

“Pensiamo che tale attività, al momento in via sperimentale, potrà essere utile per contribuire a riposizionare nell’immaginario collettivo la P.A. come una realtà in cui poter spendere proficuamente le professionalità acquisite lungo il proprio percorso di studi” - dichiara il Presidente Luca Santambrogio.