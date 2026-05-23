Un ponte di legno per raccontare il “TRA”

"Il ponte, una struttura che per antonomasia connette, creando collegamento e dialogo; funge da mezzo di transizione e passaggio e, proprio per questo, avvicina, rappresentando il simbolo del viaggio e della tensione verso l’altro".

Gli studenti di ASLAM hanno firmato la scenografia del TEDx Legnano, che si è svolto al Teatro Città di Legnano “Talisio Tirinnanzi”.

L’evento

Per l’edizione 2026 della manifestazione, dedicata al tema del “TRA” inteso come spazio di connessione tra passato e futuro, identità diverse, velocità e profondità, gli studenti di ASLAM hanno progettato e realizzato un ponte in legno massello. Una struttura simbolica pensata per rappresentare il dialogo, il passaggio e la connessione tra mondi differenti.

La collaborazione tra TEDxLegnano, ASLAM e Artwood Academy nasce dall’incontro con Diego Parassole, attore e divulgatore comico-scientifico, ed Enrico Piacentini, startupper, comunicatore digitale e licenziatario di TEDxLegnano da tanti anni.

“Diego è venuto da noi circa un mese fa per tenere una lezione ai ragazzi del percorso di specializzazione in marketing dell’ITS Artwood Academy – spiega Simona Serafini, Direttore delle filiere formative legno di ASLAM – Dall’intesa immediata con lui, dalla visione di Enrico e dalla sinergia di passioni comuni è nato questo progetto: far realizzare ai nostri studenti una scenografia che rappresentasse il tema del TEDxLegnano, ovvero il ‘TRA’. Abbiamo lavorato sulla semantica di questa espressione e sulla sua attualizzazione. Il risultato è il progetto di un ponte, una struttura che per antonomasia connette, creando collegamento e dialogo; funge da mezzo di transizione e passaggio e, proprio per questo, avvicina, rappresentando il simbolo del viaggio e della tensione verso l’altro”.

La struttura, realizzata in legno massello nei laboratori di Artwood Academy di Lentate sul Seveso, misura 2 metri di lunghezza e rappresenta in qualche modo anche il percorso compiuto da ASLAM, ente di formazione tra i soci fondatori di Artwood Academy, che quest’anno celebra trent’anni di attività nella formazione professionale e tecnica di alto livello.

Una storia legata a doppio filo al territorio di Varese: la prima sede di ASLAM, infatti, è stata inaugurata proprio a Samarate nel 2001.

E proprio questo viaggio durato 3 decadi – che racconta una storia di eccellenza fatta di passione, preparazione e unicità – e l’unicità di ogni studente, di ogni storia e di ogni percorso, è stato al centro della presentazione che Serafini ha fatto sul palco del TEDxTRA di Legnano.