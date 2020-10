Un positivo, il Comune sospende uno dei servizi di trasporto scolastico

L’Amministrazione comunale di Seveso ha deciso di sospendere uno dei servizi di trasporto scolastico dopo la scoperta di un caso di positività tra gli utenti

La sospensione di parte del trasporto scolastico

La decisione di sospendere cautelativamente il servizio di trasporto scolastico limitatamente al pullman numero 3 che effettua servizio per e da la scuola secondaria di primo grado Leonardo da Vinci è stato preso dall’Amministrazione comunale di Seveso a seguito del riscontro di una positività al virus Covid-19 di una alunna che utilizza questo pullman.

In attesa delle decisioni che prenderà l’Agenzia di Tutela della Salute della Brianza, e in condivisione con la dirigenza scolastica dell’Istituto comprensivo Via De Gasperi, è stato suggerito ai genitori degli alunni che utilizzano quel pullman di evitare agli stessi la frequenza scolastica in presenza almeno fino a comunicazione ufficiale in merito da parte dell’Ats Brianza.

