Un successo il progetto "Il libro sottosopra"

Una bella mattina con gli studenti e le insegnanti delle primarie «Rodari» e «Manzoni» di Macherio per l'evento finale del progetto «Il libro sottosopra» per scoprire i tanti modi di leggere e vivere un libro.

Il progetto "Il libro sottosopra"

Il progetto, al quale ha aderito l’istituto comprensivo «Rodari» insieme ad altri otto istituti in Italia, prevede la divulgazione di competenze e la creazione di reti territoriali che possano fungere un domani da veicolo di promozione della lettura e dei libri ai bambini, oltre all’organizzazione di eventi il cui fine ultimo è incrementare la pratica della lettura tra i bambini dai 6 ai 10 anni.

Legato al Ministero della Cultura

"Tutto è nato da un bando legato al Ministero della Cultura - spiega l’insegnante Roberta Sangiorgio, referente del progetto - L’agenzia di formazione Scuola Oltre ha erogato un percorso di formazione rivolto agli insegnanti, progettato e svolto alcuni laboratori con il patrocinio del Comune e dell’associazione Genitori». Le formatrici Francesca Da Re e Claudia Ferraroli si sono così recate nei due plessi per svolgere le attività: «Ci tenevamo a mostrare quanto i bambini hanno prodotto, risultato di questo percorso - sottolinea Sangiorgio - Un percorso molto interessante a livello professionale, che ha coinvolto anche noi docenti dandoci la possibilità di esprimere la nostra professionalità. Le formatrice stesse ci hanno fatto i complimenti dicendo che abbiamo svolto un “lavoro molto corposo e significativo”».

Un percorso iniziato lo scorso anno scolastico

L’evento finale verrà replicato in settimana anche per i genitori che avranno così l’occasione di visionare ciò che è stato prodotto: un percorso iniziato lo scorso anno scolastico 2022-2023 e ripartito a settembre: «E’ stato un percorso formativo attivo che ha seguito due filoni: Favole in movimento e Giocare con i libri: una proposta ludica di promozione alla lettura».