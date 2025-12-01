Una mattinata dedicata al diritto al gioco

A Besana in Brianza la Giornata dei Diritti dell’Infanzia si è trasformata in qualcosa di diverso dal solito: non una lezione frontale, non un convegno ma una mattinata in cui i diritti sono diventati veri e propri giochi.

Giornata dei Diritti dell’Infanzia

Protagonisti gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie “Don Gnocchi” e “Renzo Pezzani”, entrambe appartenenti all’Istituto comprensivo “Giovanni XXIII” di Besana in Brianza. All’iniziativa erano presenti il sindaco, Emanuele Pozzoli, la presidente Unicef Monza, Maria Luisa Sironi, la signora Corbetta, il dirigente scolastico Fabio Cosenza, l’assessore ai Servizi sociali, Barbara Fusco e Veronica Cadei, seconda collaboratrice del dirigente. Una mattinata che ha voluto ricordare il ruolo delle istituzioni nella tutela dei più piccoli.

Presso la scuola di Villa Raverio

La mattinata si è svolta presso la scuola “Renzo Pezzani” di Villa Raverio, dove gli studenti delle classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Giovanni XXIII hanno celebrato la Giornata Internazionale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza. I ragazzi hanno presentato il percorso di riflessione sui diritti iniziato a settembre, dedicando in particolare questa giornata al diritto al gioco. Gli alunni delle scuole “Don Gnocchi” e “Renzo Pezzani” hanno proposto diversi giochi ideati per l’occasione: “Mima i diritti”, “Il Memory dei Diritti”, “Centra il Diritto”, il gioco delle “Costell-azioni”, “Il Nodo dei Diritti”, “Passo avanti – passo indietro” e “Il Soffio dei Diritti”.

Protagonisti i bambini

I veri protagonisti sono stati proprio loro: i bambini, che con energia, creatività e uno sguardo autentico sul mondo hanno saputo dare il giusto valore al tema dei diritti. La giornata si è conclusa con un messaggio significativo:

“Tanti diritti per ogni bambino dal primo giorno, dalla sera al mattino. Custodiscili sempre con amore, sono la chiave di un mondo migliore”.

L’evento ha offerto ai presenti un’occasione di riflessione e ha ribadito l’impegno della comunità scolastica e istituzionale nel costruire un futuro più giusto e inclusivo per tutti i bambini.

