Cresce di settimana in settimana il numero di scolaresche che, nel corso del 2025, hanno partecipato alla visita didattica presso Palazzo Pirelli.

Un’altra scolaresca brianzola ospite a Palazzo Pirelli

L’ultima in ordine cronologico proprio questa mattina: protagoniste tre classi quinte della scuola primaria dell’Istituto Comprensivo “Antonio Stoppani” di Seregno. La scolaresca, composta da una settantina di bambini, è stata accolta dal Presidente del Consiglio regionale della Lombardia Federico Romani e dalla Consigliera Alessia Villa (FdI), che hanno dialogato coi ragazzi rispondendo alle loro domande sul percorso politico che li ha portati all’elezione al Parlamento lombardo.

“In un momento storico in cui la politica è percepita come distante dai cittadini e in cui la partecipazione al voto, nelle elezioni di qualsiasi livello, è bassissima, dobbiamo cercare di stimolare l’interesse dei più giovani verso le istituzioni – ha sottolineato Romani -. Solo così, crescendo, potranno diventare protagonisti dello sviluppo delle loro comunità. Le visite delle scuole lombarde in Consiglio regionale sono un’esperienza di crescita all’insegna dei valori della conoscenza e della democrazia”.

Gli alunni, accompagnati da 10 insegnanti, hanno preso posto tra i banchi dei Consiglieri regionali e, prima di inscenare una vera e propria seduta di Aula, hanno ascoltato dalle parole dei funzionari come lavora l’Assemblea legislativa: le sue prerogative, il suo ruolo, i passaggi relativi all’elezione dell’Ufficio di Presidenza, la composizione della Giunta regionale e le modalità di voto.

Nelle vesti di Consiglieri regionali, gli studenti hanno proposto idee e spunti su diversi temi e hanno successivamente simulato l’approvazione di una legge regionale attraverso il sistema elettronico di votazione dell’Aula.

Prossima visita

Per giovedì 11 dicembre a Palazzo Pirelli è in programma una nuova visita didattica per 50 studenti di 2 classi quinte della scuola primaria “Cadorna” di Seregno, facente parte dell’Istituto Comprensivo Stoppani.