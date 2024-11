La giunta Mandelli ha approvato il Piano per il Diritto allo Studio 2024/2025 delle alunne e degli alunni. Il documento rappresenta uno strumento essenziale attraverso il quale l’Amministrazione comunale di Usmate Velate sostiene e garantisce l’azione delle Istituzioni Scolastiche, in un’ottica di stretta collaborazione divenuta sempre più indispensabile dopo l’entrata in vigore dell’autonomia scolastica.

Usmate Velate, la giunta approva il Piano di Diritto allo Studio

Ed è proprio in quest’ottica che risulta così indispensabile che l’Ente Locale programmi la gestione delle proprie risorse economiche per fornire sempre maggiore qualità nei servizi tradizionalmente offerti alle scuole del nostro territorio. Per questo motivo si conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale attraverso l’approvazione di un Piano per il Diritto allo Studio che risponda il più possibile alle esigenze di una scuola di qualità, in cui i diversi “attori”, alunni, genitori, operatori scolastici, organismi, collaborino per costruire un rapporto di fiducia, promuovendo iniziative comuni finalizzate a creare condizioni di benessere nell’ambiente scolastico. Un progetto del valore complessivo di 830.186 euro.

«Il Piano Diritto allo Studio la terza voce più rilevante del nostro bilancio, dopo gli stipendi dei dipendenti comunali e gli investimenti per i Servizi Sociali - hanno sottolineato il Sindaco Lisa Mandelli e l’assessore all’Istruzione Luisa Mazzuconi - segno di quanto teniamo alle giovani generazioni e al loro futuro. Tra le voci più importanti del documento spiccano i 260mila euro per il sostegno alla disabilità e 75mila euro per progetti e funzionamento dell’Istituto Comprensivo Mandelli».

Obiettivi

Diversi gli obiettivi che grazie alle risorse del Piano per il Diritto allo Studio si punta a ottenere, come per esempio facilitare e agevolare la frequenza nella scuola dell’infanzia e dell’obbligo a tutti i minori in pari misura siano essi o meno in situazione di difficoltà sociale o di apprendimento; ed ancora fornire un adeguato supporto per l’orientamento scolastico e garantire un’adeguata assistenza degli alunni portatori di handicap senza dimenticare gli aspetti dell’organizzazione familiare connessi alla frequenza della scuola dell’infanzia e dell’obbligo, assicurando agli alunni residenti il servizio di trasporto. Con l’obiettivo di ampliare le esperienze degli studenti nel Piano vengono proposti diversi progetti trai quali: musica in collaborazione con la banda cittadina, teatro, certificazioni per le lingue inglese e francese, educazione all’affettività e alla sessualità, uso consapevole della rete e dei social, educazione stradale, contro le violenze sulle donne, orientamento e il consiglio comunale dei ragazze e ragazzi.

«L’Amministrazione non lascia indietro nessuno anzi abbiamo implementato l’investimento per lo sportello d’ascolto psicologico portandolo a 4mila euro, manteniamo lo spazio educativo nella scuola elementari Casati cominciato nel 2018. Abbiamo inoltre introdotto il pre-scuola anche all’infanzia Rodari dopo un’indagine tra i genitori - hanno concluso Mandelli e Mazzuconi -. Non mancano di certo anche i contributi per l’abbattimento delle rette dei nidi stanziando 38mila euro e sosteniamo le scuole dell’infanzia Fracaro e Sant’Anna a cui abbiamo destinato risorse aggiuntive per 70mila euro».

(In copertina la scuola media di Usmate)