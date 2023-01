Vademecum alle scuole per il risparmio energetico

Buone pratiche e consigli utili per gli alunni invitandoli a mettere in atto comportamenti rivolti al contenimento dei consumi energetici: è tutto contenuto nel vademecum distribuito alle scuole dal Comune di Desio

La promozione del risparmio energetico nelle scuole

“Per ottenere un significativo risparmio energetico a scuola, abbiamo bisogno della partecipazione attiva di tutti, adulti e alunni”.

Questo l’incipit del vademecum distribuito alle scuole di Desio per promuovere la cultura del risparmio energetico negli istituti scolastici. Una serie di buone pratiche e consigli utili per tutti gli alunni invitandoli a mettere in campo azioni e comportamenti rivolti al contenimento dei consumi energetici e al contrasto degli sprechi. La raccolta di linee guida è destinata al personale scolastico, agli alunni e a tutti coloro che a vario titolo collaborano nelle sedi degli istituti scolastici di Desio, il cui contributo è indispensabile per promuovere un processo di gestione razionale delle risorse.

“Così come raccomandato ai dipendenti comunali, abbiamo ritenuto opportuno coinvolgere anche il personale scolastico e gli alunni con l’obiettivo di partecipare attivamente al programma di riduzione dei consumi di materiali, al riciclo e al contenimento dei consumi di energia ponendo in essere attenzioni di uso quotidiano orientate all’efficienza energetica e, in particolare, alla cura dello spegnimento di luci, di attrezzature quali LIM, stampanti, personal computer al termine dell’orario di lavoro e delle attività scolastiche. Il tutto in un’ottica virtuosa green oriented”, ha detto il sindaco Simone Gargiulo.

Le quattro sezioni del vademecum

Una premessa e quattro sezioni sviluppate in punti, concentrando l’attenzione su tre aree fondamentali: climatizzazione, attrezzature e illuminazione, rispetto alle quali comunica i comportamenti consapevoli e razionali, doverosi per garantire all'interno degli istituti scolastici risparmio e contenimento energetico.

Accanto al vademecum, il Comune continua nel suo lavoro di promozione e sviluppo delle fonti rinnovabili, nello studio delle comunità energetiche, nell’efficientamento energetico degli edifici, nel monitoraggio degli indicatori di sostenibilità e nel raggiungimento degli obiettivi per lo sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030.