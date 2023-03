Una cavalcata lunga mezzo secolo che racconta anche un pezzo di storia della città. Traguardo importante per l’istituto superiore «Ezio Vanoni» di Vimercate, che si appresta a spegnere ben 50 candeline. E lo fa con una serie di eventi ed iniziative che stanno prendendo forma grazie ai suoi studenti e ad alcuni dei suoi docenti.

«Vanoni»: mezzo secolo con i ragazzi

Una storia incominciata nell’anno scolastico 1973-74, non però nell’attuale sede dell’Omnicomprensivo, ma nel convento delle suore, in centro città, dove furono ospitate le prime classi di quello che allora era un Itcg, in sostanza una scuola per geometri.

«Poi ci fu il passaggio all’Omni e da allora il “Vanoni” è cresciuto costantemente sia per l’offerta sia per il numero di studenti», hanno spiegato le docenti Vita Caronia e Maria Cristina Gatto, rispettivamente responsabili dell’orientamento e dei progetti Ptco, che si stanno occupando, insieme agli studenti, del programma delle celebrazioni.

Una crescita continua per l’istituto, come detto, che ora da semplice scuola per geometri è diventato anche Liceo linguistico e Liceo delle scienze umane e propone anche gli indirizzi di Amministrazione finanza e marketing, Turismo e Cat (Costruzioni, Ambiente e Territorio). Un’offerta che ha consentito di far crescere il numero degli studenti fino a 1.100 unità con la previsione di un ulteriore boom per il prossimo anno, quello del 50esimo.

Le iniziative

Traguardo da celebrare, come detto, nel migliore dei modi e con varie iniziative. Su tutte la stesura di un libro che racconterà il mezzo secolo del «Vanoni» sia attraverso i testi sia attraverso le immagini. Volume di cui si stanno occupando le classi terze dei vari indirizzi con l’aiuto dei docenti di Italiano, nell’ambito di un progetto di Ptco (la vecchia alternanza scuola-lavoro).

«Il libro (realizzato con la collaborazione della scrittrice ed editrice Marinella Torri) racconterà i cinque decenni attraverso anche le testimonianze di ex studenti che hanno raggiunto posizioni professionali importanti - hanno aggiunto le due docenti - E, ancora, le interviste ai vari insegnanti e dirigenti scolastici che si sono succeduti, fino all’attuale preside Michelina Maddalena Ciotta. Spazio verrà dato anche ai progetti che la scuola negli anni ha realizzato anche all’esterno, grazie ad alcune associazioni».

Tanto impegno e un notevole sforzo economico

Un lavoro impegnativo che richiede anche un notevole sforzo economico, tanto che la scuola spera che per la pubblicazione del volume qualche azienda o attività del territorio si faccia avanti con una sponsorizzazione. Oltre al volume gli studenti saranno impegnati anche nella creazione di siti web e di podcast con contenuti audio sulla storia della loro scuola.

In attesa che venga definito nei minimi particolari anche il calendario delle celebrazioni che prevederà, dal prossimo settembre, una tavola rotonda durante la quale verrà presentato il volume e si discuterà della scuola di ieri e del futuro; una grande festa, concerti ed altri eventi. E non potranno mancare anche gadget celebrativi dei 50 anni. Non resta quindi che augurare: Buon compleanno, Vanoni.