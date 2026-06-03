Cinque giorni a Creta non da semplici turisti, ma da veri protagonisti del viaggio. È questa l’esperienza vissuta dalla classe 4D dell’Istituto Ezio Vanoni di Vimercate, che ha appena concluso l’edizione 2025 del progetto Viaggi Diversi, uno dei percorsi caratterizzanti l’indirizzo turismo.

Viaggi Diversi, la 4D del Vanoni a Creta tra studio, esperienza e autonomia

A rendere l’esperienza speciale è il metodo: non una classica gita scolastica, ma un progetto costruito passo dopo passo dagli stessi studenti. Il viaggio, infatti, è solo la fase finale di un percorso iniziato mesi prima in aula.

Il progetto è stato coordinato dal professor Alfio Sironi, docente di geografia e responsabile dell’iniziativa, insieme alla dirigente scolastica Mariateresa Chieli, che ha accompagnato la classe durante l’esperienza, contribuendo al processo di valutazione degli studenti e potendo osservare direttamente sul campo la qualità e la solidità dell’esperienza. Un contributo importante alla preparazione è stato inoltre garantito dalla professoressa Marilena Scarpino che, pur non presente al viaggio, ha accompagnato il lavoro degli studenti con grande cura e attenzione, in particolare sotto il profilo della preparazione storico artistica.

Il lavoro preparatorio degli studenti

Dietro il viaggio c’è infatti un vero lavoro di progettazione: divisi in gruppi, gli studenti e le studentesse hanno costruito itinerari, scelto le tappe, approfondito i contenuti e preparato materiali e presentazioni. Un percorso che li ha visti lavorare come veri operatori turistici, affiancando allo studio anche attività di formazione sulla comunicazione e sul racconto del viaggio.

A Creta, la teoria è diventata pratica. La classe ha visitato alcune delle mete più significative dell’isola: Heraklion con il porto veneziano e la fortezza Koules, il palazzo di Cnosso, il sito archeologico di Festo, le grotte di Matala, Rethymno con il monastero di Arkadi – simbolo della resistenza cretese- , e infine Chania. Non sono mancate, nello stile del progetto, anche delle deviazioni in mete fuori dalle rotte turistiche principali: gli studenti hanno potuto visitare una fattoria tra le montagne cretesi, a Zaros, e divertirsi in laboratori di panificazione e caseificazione o, ancora, percorrere le Gole di Mili, una vera immersione nella natura dell’isola!

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Gli studenti protagonisti

In ogni visita gli studenti si sono alternati nei ruoli di guide, accompagnatori e reporter, raccontando ai compagni i luoghi studiati nei mesi precedenti e documentando il viaggio con diari quotidiani in italiano e in inglese. Alcuni di questi contributi sono stati condivisi e pubblicati anche dall’ufficio del turismo di Chania.

Un’esperienza che va oltre il viaggio: per gli studenti si tratta di un’occasione concreta per mettere in pratica le competenze del proprio percorso di studi, sviluppare autonomia e lavorare in squadra in un contesto reale. Il progetto Viaggi Diversi conferma così la sua formula vincente: portare la scuola fuori dall’aula e trasformare il viaggio in un laboratorio sul campo dove si prova davvero ad imparare facendo.