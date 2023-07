Vimercate celebra i suoi primi diplomati al liceo artistico

Un momento per certi versi storico che ricorderanno non solo per il traguardo tagliato ma anche per essere stati, con orgoglio, i primi a farlo.

Il Liceo artistico di Vimercate ha i suoi primi diplomati. Iscrittisi 5 anni fa al primo corso avviato all’«Einstein», nel centro Omnicomprensivo, i ragazzi di 5R e 5Q hanno completato nei giorni scorsi con la maturità il ciclo di studi.

Un lustro fa in pochi avrebbero scommesso sull’avvio dell’indirizzo, reso possibile anche e soprattutto grazie al contributo e alla forza di volontà degli stessi studenti e delle rispettive famiglie.

La tenacia delle mamme

"Io, insieme ad altre mamme, ci battemmo con forza per la riuscita di questo progetto - ha raccontato Rosa Campese, residente a Burago e mamma di Aurora D’Erasmo, alunna della 5Q - Sembrava davvero lontana e impossibile l’apertura di un Liceo artistico a Vimercate. Nonostante ne avessi sentito parlare più volte in passato, fino a quel momento non era mai stato fatto mai nulla nel concreto. Pensai, alll’Omnicomprensivo e alll’Einstein in particolare ci sono tanti indirizzi; può essere che proprio l’artistico, che ogni anno conta tantissimi iscritti in altre scuole, qui non ci sia?".

E così ebbe tutto inizio: mamma Rosa iniziò a fare una serie di telefonate a scuola e in Comune, fino a quando si appurò che c’era un numero sufficiente di iscritti per formare due classi di "Discipline audiovisive multimediali".

Il professore

"Sono orgoglioso e felice - ha commentato a esami di maturità completati il docente e referente dell’indirizzo, Walter Carrì - Soprattutto perché in questi anni siamo riusciti ad aggiungere anche l’indirizzo di grafica e l’anno prossimo arriverà anche quello di design. Un bilancio positivo, anche se ci sono ancora alcune cose da sistemare".

Le studentesse

"In questa scuola mi sono trovata davvero bene - ha raccontato Aurora D’Erasmo - Ci voleva questo Liceo a Vimercate. Un grazie particolare va alla ex preside dell’Einstein, Antonella Limonta, che con tutte le sue forze a suo tempo ha combattuto per farlo aprire". "Lascio questa scuola con la consapevolezza che questo indirizzo l’ha rivoluzionata e spero che lo stesso faranno le prossime classi", ha aggiunto Veronica Longarini.

Infine, Bianca Zaninello: