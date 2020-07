Al via le Simpatiche Zampette, iscrivete i vostri “amici animali”

Siete pronti a divertirvi assieme al vostro amico animale con il nostro gioco estivo? Da questa settimana sul Giornale di Seregno e sul Giornale di Desio trovate il primo coupon da ritagliare e imbucare per le Simpatiche Zampette.

Il gioco

Visto il successo delle scorse edizioni, torna quindi il gioco più simpatico dell’anno dedicato agli amici animali. Un modo per ricordarci di loro anche durante l’estate, un periodo in cui purtroppo sui giornali si parla spesso di abbandoni. Ecco allora che i nostri migliori amici saranno protagonisti grazie a voi! Partecipare è semplicissimo. Basta caricare la foto e i dati su www.simpatichezampette.it, si può mandare via mail a redazione@giornalediseregno, o redazione@giornaledidesio.it o via whatsapp al numero 3505190287 (in questo caso si potrà avere l’opportunità di entrare anche a far parte della community dei nostri Giornali). Come gli anni scorsi, sarà il modo per scoprire anche le storie più simpatiche di salvataggi da autostrade o canili, racconteremo i vostri incontri speciali, quelli che cambiano la vita e scopriremo animali dalle qualità inaspettate.

Sul Giornale i coupon per far vincere il vostro “amico animale”

Sul giornale in edicola martedì 30 giugno 2020 trovate il primo coupon che vale un punto. I tagliandi li troverete fino a martedì 22 settembre e potrebbero anche avere un valore più alto (abbiamo pensato a dei coupon multipunto). Riportandolo in redazione in via Appiani 43 a Seregno o in uno dei punti di raccolta dei voti che segnaleremo a breve (chi volesse fare da punto di raccolta o essere nostro partner, può contattarci allo 0362/245152), potrete votare la vostra “zampetta” del cuore. Bellissimi premi per chi avrà le maggiori preferenze.