Anche due ragazze brianzole nel nuovo reality “La Caserma”

Dopo “Il Collegio” arriva… “La Caserma”. Mercoledì 27 gennaio 2021 su Rai 2 debutterà un nuovo reality che metterà alla prova i giovani in una situazione inusuale, soprattutto per le generazioni della leva non obbligatoria. Il programma si pone l’obiettivo di insegnare la disciplina e le regole a una generazione, si dice, molto individualista e libera.

“La Caserma” su Rai2 da mercoledì 27 gennaio

Il reality si svilupperà sei puntate e si ispira a un format britannico dal titolo “Lads’ Army“. I protagonisti saranno dei ragazzi dai 18 ai 23 anni, 15 ragazzi e 6 ragazze, ed è ambientato in una caserma di montagna a Levico, in provincia di Trento.

Come funziona

Lo show ha l’obiettivo di ricreare la tipica esperienza in una caserma. Sarà un reality un po’ diverso da quelli che conosciamo. Non dovrebbero esserci infatti nomination o eliminazioni, ma i concorrenti vivranno tutta l’esperienza insieme.

Ma cosa faranno? Si alzeranno presto, sistemeranno le loro camere e faranno colazione prima di iniziare la giornata. Sei istruttori – ex militari – impartiranno delle prove da affrontare in divisa (ma senza armi), che si aggiungeranno ai classici compiti di una caserma.

Senza collegamenti con l’esterno

I giovani protagonisti del reality non potranno comunicare con l’esterno. Saranno tagliati fuori da tutto ciò che succede fuori dalla caserma: non avranno dunque cellulari e Internet. Una difficoltà in più per una generazione nata e cresciuta con la tecnologia.

Chi sono le “nostre” concorrenti

Tra i concorrenti c’è anche Linda Mauri, 22 anni, studentessa universitaria di Nova Milanese. Come dice lei, non si ferma mai. Si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. È molto corteggiata e proprio per questo fatica a creare legami con altre donne. Vuole intraprendere l’esperienza de “La Caserma” per tenere testa alle reclute uomini e sfatare il mito della bionda sensuale.

Qui potete vedere il suo video di presentazione Backstories: Linda Mauri – La caserma.

Linda, 22 anni di Nova Milanese (MB), non si ferma mai. Si tiene in forma praticando acrobatica aerea e pole dance. Vuole intraprendere l’esperienza de “La Caserma” per tenere testa alle reclute uomini pic.twitter.com/l2ugbgiGJE — LA CASERMA (@lacasermarai2) January 19, 2021

Tra i concorrenti c’è anche Erika Mattina, 23 anni, di Brugherio. Attivista per i diritti della comunità LGBTQIAP+, insieme alla fidanzata Martina gestisce pagine social sulle quali combattono l’omofobia. Le due ragazze hanno qualche tempo fa raccolto tutti gli insulti ricevuti in Rete e li hanno trasformati in un libro, “Le perle degli omofobi”.

A ottobre erano state protagoniste di un flash mob a Milano per chiedere l’approvazione della legge Zan contro l’omofobia. In quell’occasione avevano letto davanti a tremila persone gli insulti ricevuti.

Qui la sua presentazione:

Backstories: Erika mattina – La caserma.

Erika 23 anni di Brugherio (MB), è un’attivista LGBTQIAP+ e con la fidanzata Martina gestisce una pagina Instagram in cui producono contenuti volti a combattere l’omofobia. #lacaserma pic.twitter.com/g7Ow9o5JG0 — LA CASERMA (@lacasermarai2) January 19, 2021

