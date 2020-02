“I papà nascono negli armadi”, teatro e solidarietà

“I papà nascono negli armadi” è la commedia che la compagnia teatrale Ideeinscena di Desio porta sul palcoscenico nella stagione 2019/2020, in programma sabato 22 febbraio al teatro Santa Valeria di Seregno.

Spettacolo e solidarietà al teatro Santa Valeria di Seregno

Il protagonista della commedia è un esperto di fuochi artificiali: attorno a lui ruotano personaggi strampalati e divertentissimi, in un crescendo di gag esilaranti. Lo spettacolo è in programma per sabato alle 20.45, al teatro Santa Valeria. La serata ha lo scopo di raccogliere fondi per le attività di Atipica, cooperativa sociale onlus con sede a Besana e del Comitato Chernobyl, Sotto lo stesso sole, di Verano.

Numerosi gli attori sul palco

Sono previsti anche inserti musicali. Numerosi gli attori sul palcoscenico: “Siamo un gruppo eterogeneo – afferma Stefano Como, che con Pizzi firma la regia dello spettacolo – Crediamo proprio che anche questa volta ci si potrà divertire molto”. Sul palco saliranno Roberta Arienti, Annalisa Chinaglia, Stefano Como, Silvana Consonni, Gigi Frizzoni, Gloria Monselice, Luca Parravicini, Marco Parravicini, Alice Pizzi, Andrea Pizzi, Betty Renaldin, Mirko Rossetto, Roberto Santambrogio, Jessica Tramalloni, Dario Trambaiollo, Alessandra Vago, Benedetta Valtorta, Carolina Valtorta. I costumi sono di Alessandro Valtorta. Acconciature di Roberta Nardo e trucco di Toni Ministru.

