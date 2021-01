Melissa Greta Marchetto, dalla Brianza alla presenza in contemporanea su due reti Rai

Melissa Greta Marchetto, dalla Brianza alla presenza in contemporanea su due canali Rai. Nel pomeriggio di oggi, 2 gennaio, ha presentato infatti la replica del Festival del Circo di Montecarlo su Rai3 e la prima puntata di “Magazzini Musicali” su Rai2 con Gino Castaldo.

Il caso a volte gioca degli scherzi, che possono essere brutti ma anche bellissimi. L’inizio del 2021 ha fatto un regalo bellissimo a Melissa Greta Marchetto; il caso ha infatti voluto che fosse presente in contemporanea su due Reti Rai nel pomeriggio di oggi, sabato 2 gennaio 2021. Un inizio d’anno davvero eccezionale.

Su Rai3 presentava infatti la 44esima edizione del “Festival internazionale del Circo di Montecarlo”, già ondata in onda la sera del 31 dicembre e, in contemporanea, su Rai2, la prima puntata di “Magazzini Musicali” condotta con Gino Castaldo (con lei nella foto in apertura dell’articolo).

Una bella soddisfazione e un bel modo per iniziare l’anno per la brava conduttrice radiofonica e televisiva, che vanta già diverse apparizione sul piccolo schermo, iniziata con la conduzione di Deejay Tg, passando a “Quelli che il calcio” fino all’approdo al “Dopo Festival” di Sanremo del 2019 e, nel novembre di quest’anno, alla quinta edizione dei “Diversity Media Awards”, andata in onda su diverse testate giornalistiche e su YouTube.

Melissa, nata a Monza nell’ottobre 1985, cresciuta in Brianza, è figlia di Maurizio Marchetto, allenatore della nazionale italiana di pattinaggio su ghiaccio che a Muggiò, dove vive, nel settembre 2007 è stato premiato per meriti sportivi.

