Un ornaghese trionfa a “Italia’s Got Talent”. Il ventriloquo Andrea Fratellini ha vinto la finale del talent show di Sky, andata in onda ieri sera.

Un’esibizione che ha conquistato tutti

Andrea Fratellini ha conquistato i giudici del programma e il pubblico da casa grazie a una superlativa esibizione, in cui il pupazzo “zio Tore” è stato accompagnato da un altro personaggio, portato sul palco per l’occasione. Fratellini e il pupazzo hanno intonato la canzone di Frank Sinatra “That’s life”, lasciando senza parole i quattro giudici, Frank Matano, Mara Maionchi, Federica Pellegrini ed Enrico Brignano, sostituto d’eccezione di Joe Bastianich, bloccato negli Stati Uniti dall’emergenza Coronavirus. Un’emergenza che ha in parte condizionato la finale, condotta da Enrico Papi, svoltasi senza pubblico in sala proprio per evitare possibili contagi. Di contagiose ci sono state solo l’energia e la simpatia di Fratellini, che hanno letteralmente travolto il pubblico a casa, rimasto colpito da un’esibizione in grado di superare quella proposta qualche settimana fa, quando l’ornaghese si era fatto conoscere a tutti gli italiani.

“Io e zio Tore siamo letteralmente sconvolti, è bellissimo – ha commentato Andrea Fratellini ai microfoni di Sky al termine della puntata – Non riusciamo nemmeno a parlare, grazie a tutti gli italiani”.

Sul Giornale di Vimercate in edicola da martedì un servizio speciale sul grande trionfo di Andrea Fratellini.

