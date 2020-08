Una sovicese al posto di Ilaria D’Amico?

Un sovicese al posto di Ilaria D’Amico? Secondo alcune indiscrezioni la giornalista brianzola Anna Billò potrebbe essere l’erede della nota conduttrice tv alla guida dei programmi calcistici di Sky.

Dall’Europa League alla Champions?

Nei giorni scorsi Ilaria D’Amico ha annunciato di voler lasciare la conduzione dei programmi calcistici di Sky. Per l’attuale compagna di Gigi Buffon sembrerebbero aprirsi le porte di un programma di attualità. Volto notissimo della televisione italiana, la D’Amico potrebbe lasciare spazio a un’altra giornalista Sky molto conosciuta, Anna Billò. Classe ’76, la Billò è reduce dall’esperienza alla conduzione del programma dedicato all’Europa League: per lei potrebbe quindi arrivare la “promozione” al timone del format “Champions League Show”, condotto in questi anni proprio dalla D’Amico. Originaria di Sovico, la giornalista è sposata con l’ex calciatore e allenatore Leonardo.

