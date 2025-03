1ª Prova CSEN Specialità, le ginneste della Robur fanno il pieno di podi e piazzamenti

Si è concluso un weekend di grande ginnastica a Incirano, dove si è svolta la 1ª Prova CSEN Specialità nel primo fine settimana di marzo 2025. La competizione ha visto una partecipazione altissima di atlete, tra cui ben 24 ginnaste della Robur, con l’unica assenza di Vittoria per influenza.

Le Esordienti della Robur: un debutto da ricordare

Nella categoria Esordienti, le piccole Emma e Ginevra hanno vissuto la loro prima esperienza di gara con grande concentrazione e senza farsi sopraffare dall’emozione. Ginevra ha ottenuto un ottimo 10° posto sia in parallela che a corpo libero, mentre Emma si è distinta con un 5° posto al minitrampolino e un 9° sempre in questa specialità.

Allieve A: ottimi piazzamenti e una vittoria al minitrampolino

Le Allieve A – Giada, Desy, Nicole, Matilde, Camilla, Marta e Mya – hanno gareggiato con determinazione, portando a casa risultati di rilievo. A trave, Giada ha conquistato il 6° posto e Marta il 9°. Al minitrampolino, Marta ha brillato vincendo la gara, seguita da Giada (7ª), Nicole (9ª) e Desy (12ª). Al volteggio, Marta ha raggiunto il 9° posto, mentre in parallela Giada ha sfiorato il podio con un ottimo 4° posto, seguita da Camilla (10ª) e Mya (11ª).

Allieve B: Lucia e Noemi dominano il minitrampolino

Nella categoria Allieve B, con ben 170 partecipanti, le ginnaste Robur – Gaia, Lucia, Noemi, Sofia, Elena, Emma e Giulia – hanno mostrato belle esecuzioni e punteggi di rilievo. Una menzione speciale va a Lucia, che con un salto impeccabile ha ottenuto il punteggio massimo al minitrampolino, vincendo la gara. Subito dietro di lei, 2ª Noemi e 6ª Gaia. Lucia ha poi confermato il suo talento conquistando anche il primo posto al volteggio.

Junior A: podio tutto Robur al minitrampolino

Le ginnaste del 2012 – Giulia, Rebecca e Lorella – hanno affrontato con coraggio una categoria superiore per migliorare il valore dei loro esercizi, debuttando sulla trave alta. Con loro in gara anche Marta e Arianna. Ottimi piazzamenti al corpo libero, con Arianna 6ª e Marta 8ª, e alla trave con Arianna 10ª. Ma il vero trionfo arriva al minitrampolino, dove la Robur domina il podio: 1ª Marta, 2ª Arianna, 3ª Lorella. Al volteggio Marta vince l’oro e Arianna si classifica 3ª. Anche in parallela grandi risultati: Arianna 1ª, Lorella 3ª, Giulia 4ª e Marta 10ª.

Junior B e Senior: sicurezza e determinazione

Nella categoria Junior B, Alessia e Giorgia hanno confermato il loro livello con prestazioni solide: Giorgia vince l’oro al volteggio e si piazza 8ª in parallela e corpo libero, mentre Alessia chiude 7ª al volteggio e 6ª a corpo libero. Nella categoria Senior, Sara, al rientro dopo anni di stop, ha ottenuto il 7° posto a trave, il 10° al minitrampolino e il 9° a volteggio e parallela.

Un weekend lungo ma ricco di soddisfazioni

La prima prova CSEN si è rivelata un’esperienza intensa ma altamente gratificante per la Robur. Le ginnaste hanno mostrato crescita, determinazione e talento, raccogliendo risultati eccellenti e facendo ben sperare per le prossime competizioni.

Tutte le foto