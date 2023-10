Fine settimana ricco di risultati e soddisfazioni per la Polisportiva Besanese che con 24 atleti ha partecipato alla due giorni di Cucciago, in provincia di Como, in occasione del 2° Memorial Vittorio Beretti, valido per la seconda gara della stagione indoor a 18 metri.

2° Memorial Vittorio Beretti: tanti atleti besanesi sul podio

Nella classifica di classe individuale allieve femminili salgono sul podio al 1° posto Agrati Camilla con 502 punti e Sala Sabrina al 3° posto con 495 punti che insieme a Durante Anna con 486 punti salgono sul podio più alto per la classe a squadre classificandosi prime.

Nella classe junior maschile il 2° posto se lo aggiudica Villa Matteo con punti 533 che insieme a Sinigaglia Francesco (515 punti) e Pedoto Pietro (505) punti si posizionano al 1° posto come squadra.

I ragazzi maschili Sinigaglia Simone (413) Arosio Alessandro (413) e Zappa Davide (382) si aggiudicano il 1° posto a squadre mentre un 3° posto sempre a squadra per le ragazze femminile Mariani Lisa (376) Spinelli Maristella (325) e Bellani Ludovica (283).

I record personali

Da segnalare i record personali indoor 18 metri degli atleti della squadra di Besana, Madeo Carmine Andrea punti 508, Durante Enzo punti 487, Durante Giampietro punti 482, Filippin Andrea punti 474, Zappa Davide punti 382 e Casiraghi Matteo che con punti 474 conquista il 2° posto nella classe giovanissimi maschile.