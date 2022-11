Ha iniziato un anno fa tanto per provare, non credendo di essere bravo. E invece in poco tempo è stato selezionato per la Nazionale, con la quale ha giocato dieci partite, vincendone sette. E domenica scorsa ha portato la sua squadra nella sua Seveso, disputando un’amichevole che gli resterà sempre nel cuore.

A 16 anni è nella Nazionale e porta il baseball per ciechi nella sua città

Fabio Trombini, 16 anni, ipovedente, studente del Liceo artistico Majorana di Cesano Maderno, gioca nella Patrini Malnate e nella Nazionale di baseball per ciechi. «Giocare mi rende felice, sento correre dentro di me l’adrenalina e mi sento soddisfatto - racconta con il sorriso - Ho un grande rapporto con tutta la squadra, il che non è scontato e tutto questo mi aiuta a crescere serenamente. In questo campionato ci siamo qualificati terzi alle semifinali e per me è una grande vittoria».

Orgoglioso e contento di essere a giocare nel campo della sua città, il 16enne ringrazia i compagni, il coach, il presidente e soprattutto la sua famiglia che lo sostiene da sempre. Ma il ringraziamento speciale è per il papà Marco, «su cui so che posso sempre contare».

L'amichevole

Domenica, il Cabs Park, il campo da baseball di Seveso Altopiano, in via Delle Querce, ha ospitato una partita amichevole tra Patrini Malnate e Umbria Redskins. Praticato da ipovedenti o non vedenti, il baseball per ciechi è uno sport molto simile al tradizionale baseball: per giocare si ha bisogno di una mazza, una palla sonora con all’interno dei sonagli (per essere individuata con l’udito) e un guanto.

L'idea della squadra

«Stiamo cercando di creare una squadra di baseball per ciechi a Seveso, per il 2023, ma non sarà impresa facile - ha spiegato il presidente dell’associazione sportiva Cabs, Antonio Minotti - Un grande problema, infatti, è trovare l’accompagnatore di gioco per i ragazzi, figura molto difficile da coinvolgere a causa del grande lavoro di pazienza che deve svolgere. Ringrazio fortemente tutti i presenti, soprattutto il sindaco Alessia Borroni e gli assessori che ci hanno concesso di giocare insieme qui oggi».

Un particolare ringraziamento a Daniele Bordin, il dirigente che con grande entusiasmo e speranza ha coinvolto i giocatori nella partita di domenica, molti dei quali residenti a Seveso e Comuni limitrofi. «Giocheremo questa partita amichevole in modo puramente dimostrativo, così da trovare una sinergia tra assistenti e giocatori e per arrivare a creare una collaborazione anche con il campo di Seveso», ha spiegato coach Francesco Volo della Patrini Malnate.

Tante figure di spicco

Nel diamante sono scese figure di spicco della Nazionale italiana come Gianluca Giovinetti, Fabio Giurleo e Lorenzo Vinassa De Regny, che hanno contribuito alla storia del baseball italiano e che ancora oggi promuovono questo sport su tutto il territorio nazionale. Dopo la partita amichevole il campo è stato lasciato libero per le prove. «Tutti possono provare a battere o difendere la pallina, lasciamo questa grande possibilità a tutti gli spettatori», ha spiegato coach Volo invitando i presenti a provare a lanciare la pallina e salutando i sevesini con un benaugurante «Arrivederci».