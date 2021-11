A 52 anni gioca in Promozione con il figlio

Basket

Carlo Lanzarini si era fatto avanti per fare il preparatore atletico della squadra dove gioca il figlio, ma il coach l’ha ingaggiato e tesserato.

La passione per il basket

Lazarini, 52 anni, è un fisioterapista, insegna all’Università Bicocca Milano e ora gioca in Promozione per la Polisportiva Veranese con Luca, suo figlio di 21 anni. E' appassionato di pallacanestro sin da quando era ragazzino e la voglia di allenarsi e tirare a canestro con una squadra non gli mai mancata. «Ho iniziato a giocare a 12 anni e militato in diverse categorie. Dopo il Covid ho perso la mia squadra di Albiate e mi sono fatto avanti come fisioterapista e preparatore nella squadra di mio figlio. Il coach mi ha subito accolto e tesserato anche come giocatore».

Doppia soddisfazione

Un esordio dunque importante in Promozione per il 52enne veranese, dal 2017, residente a Paina, che lo riempie di gioia. «Sono doppiamente soddisfatto, sia per l’ingaggio, ma anche per come sta reagendo il mio fisico: le mie performance in campo non sono niente male... E’ la riprova che anche un cinquantenne se si allena bene e costantemente può ancora giocare in Promozione». Ma anche l'immensa gioia di giocare con il figlio.

