A Briosco si chiude con successo la prima edizione del Torneo Young Champions League

Si è disputato domenica 7 gennaio presso l'oratorio di Briosco la prima edizione dello Young Champions League dedicato alle squadre appartenenti alla categoria under 11 che disputano il campionato CSI.

Le squadre che hanno partecipato alle fasi conclusive dei quarti di finale del torneo sono- state otto: Briosco, Mariano, Verano, Veduggio, Sovico, Seregno, Villa Raverio e Robbiano.

In un clima di festa, pur se in una giornata fredda e uggiosa, si sono raccolti un centinaio di atleti provenienti da tutta la Brianza. Il pubblico caldo è riuscito a scaldare gli animi dei ragazzi in un clima di festa e divertimento, tanti ragazzi promettenti, anche notati da molti osservatori di squadre professionistiche presenti a visionare.

Primo posto per il Seregno

Si aggiudica il trofeo del primo posto il Seregno che batte in finale i padroni di casa del Briosco San Vittore dopo una sfida avvincente, si classificano a seguire il Verano che batte nella finale per il terzo e quarto posto il Veduggio.

Premiati anche i singoli atleti

La giuria si è espressa per decretare anche il Miglior Calciatore assegnato a Sebastiano Crivellin in forza al Briosco, che ha deliziato il torneo con le sue giocate; il Miglior Portiere assegnato a Brambilla Danilo del Veduggio, il Cpocannoniere del torneo invece è andato a Matteo Boldrini del Seregno mentre come Miglior calciatrice il premio giuria è stato assegnato a Matilde Milani del Briosco.

Sono partiti già i lavori per la costruzione della seconda edizione, visto anche la grande richiesta di altre squadre del territorio e la grande risposta del pubblico spettatore.