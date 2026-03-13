A Carate Brianza la quinta edizione della Handcycling Race in memoria del presidente onorario

Domenica 22 marzo Carate Brianza ospiterà la quinta edizione della Handcycling Race Carate Brianza by PD3R, appuntamento ormai consolidato nel calendario del paraciclismo italiano e momento di grande valore sportivo e sociale per il territorio.

L’edizione 2026 assume un significato particolarmente importante: ricorre infatti il ventennale dalla fondazione della Piccoli Diavoli 3 Ruote ASD Onlus, associazione nata grazie alla visione del presidente onorario Alessandro Villa, figura centrale nel percorso sportivo e associativo della realtà caratese.

Per celebrare questo traguardo e ricordarne l’impegno, il trofeo della 5a Handcycling Race sarà dedicato alla sua memoria, come simbolo dei valori di inclusione, determinazione e passione per lo sport che ha saputo trasmettere.

La manifestazione a Carate Brianza

La manifestazione si svolge con il patrocinio del Comune di Carate Brianza e con il contributo di Regione Lombardia, sotto l’egida della Federazione Ciclistica Italiana – Settore Paralimpico, confermando il valore sportivo e istituzionale che l’evento ha assunto negli anni.

Un successo reso possibile dalla sinergia con le istituzioni, la Regione Lombardia e il sostegno fondamentale di Brianza Plastica, che ospita Partenza e Arrivo, aprendo le porte dell’industria al valore dello sport.

L’organizzazione ha lavorato con continuità per rendere questa competizione un appuntamento stabile e qualificato del calendario nazionale, promuovendo i principi dello sport paralimpico, dell’inclusione e della partecipazione attiva della comunità.

Non solo sport e competizione…

La giornata del 22 marzo sarà articolata in diversi momenti e non sarà dedicata esclusivamente alla competizione. Al mattino, grazie al coordinamento con Associazione Genitori di Carate Brianza e la partecipazione di diverse realtà associative del territorio, verranno organizzate attività sportive e momenti di avvicinamento allo sport paralimpico rivolti ai bambini e ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Presenti anche studenti dell’Istituto Leonardo da Vinci di Carate.

L’obiettivo è coinvolgere le giovani generazioni e diffondere la cultura dello sport come strumento educativo, inclusivo e formativo, capace di avvicinare i ragazzi ai valori del rispetto, della partecipazione e della solidarietà. Nel pomeriggio si svolgeranno invece le gare ufficiali di handcycling, che vedranno la partecipazione di atleti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero, offrendo al pubblico una competizione di alto livello tecnico e umano.

L’organizzazione ha voluto ringraziare i partner e le associazioni che hanno collaborato alla buona riuscita dell’evento a testimonianza della forte collaborazione tra sport, volontariato e territorio: