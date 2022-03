La gara

Grande successo per la prima edizione della Coppa di Primavera che si è tenuta questa domenica, 20 marzo, a Cesano Maderno. Una gara, organizzata dalla Società Ciclistica locale in collaborazione con lo sponsor Saiv srl, dedicata alla categoria juniores e che ha visto ben 200 iscritti e 189 partecipanti effettivi.

A Cesano successo per la prima edizione della Coppa Primavera

La competizione ha preso il via alle 13 con partenza da Cesano Maderno e un percorso totalmente pianeggiante compreso tra Cesano, Desio e Bovisio Masciago, per un totale di 15,7 chilometri da percorrere sei volte.

La gara è stata caratterizzata da diversi allunghi ma anche da cadute e incidenti meccanici: ad arrivare al traguardo saranno in 84. Dopo uno sprint serrato, lunghissimo, che ha visto i corridori aprirsi su tutta la sede stradale è infine Matteo Fiorin (GB TEAM - POOL CANTÙ) ad avere la meglio, alle sue spalle Fontana Mirko (Team F.lli Giorgi) seguito da Rinaldi Luca (S.C. Romanese asd).

Un evento ben riuscito per il team femminile brianzolo che è riuscito ad orchestrare una bella giornata all’insegna dello sport con la partecipazione, anche, di graditissimi ospiti come il Presidente Regionale Stefano Pedrinazzi, il vice presidente nazionale Ruggero Cazzaniga e il Presidente Provinciale di Monza e Brianza Marino Valtorta, che con Angela Camisasca in rappresentanza di Saiv srl hanno dato ufficialmente il via alla competizione.

Adesso l’attenzione è tutta per le atlete della Società Ciclistica Cesano Maderno che vedranno finalmente i riflettori accendersi sulla propria stagione agonistica domenica 27 marzo 2022 a Vò (PD).

Di seguito la classifica completa

FIORIN MATTEO (GB TEAM - POOL CANTU’) FONTANA MIRKO (TEAM F.LLI GIORGI) RINALDI LUCA (S.C. ROMANESE ASD) MINUTA STEFANO (GB TEAM - POOL CANTU') BELLETTA DARIO IGOR (GB TEAM - POOL CANTU') MONISTER ANGELO (TEAM F.LLI GIORGI) GUALDI SIMONE (S. C. CENE A. S. D.) COCCA ANDREA (ASPIRATORI OTELLI-CARIN-BAIOCCHI) PERRACCHIONE ALESSANDRO (ASD ENERGY TEAM YOUNG BIKERS) PORCELLI MYLES COREY (CICL.BIRINGHELLO ASD)

TRAGUARDI VOLANTI: