A Giussano il Campionato regionale di gincana

La piazza del mercato di Giussano ha ospitato i Campionati regionali gincana organizzati dal G.S. Giovani Giussanesi.

Il Campionato regionale

All'evento hanno partecipato ben 27 squadre, con oltre 200 bambini dai 6 a 12 anni di età, e che ha visto tingersi di mille colori la mattinata brianzola.

La gincana è un tipo di manifestazione particolare dove non viene premiata la forza e/o la resistenza dei ragazzi ma la loro abilità nel destreggiarsi tra birilli, pedane basculanti e canestri. Oltre a rappresentare un momento di gioco, la gincana si pone come finalità di abituare i più piccoli nel migliorare la propria abilità nella guida delle biciclette.

Un tipo di esercizio che ha una utilità fondamentale che diventa ancora più evidente nelle categorie superiori e forse proprio per questo meriterebbe di essere ulteriormente valorizzata.

La giornata è stata poi arricchita da altri due eventi paralleli: un campo prova per biciclette elettrice e una social ride che ha visto la partecipazione dell’ex maglia gialla Alberto Elli. Entrambe le iniziative hanno avuto come punto base il Bike Park della Giussanesi, aperto per l’occasione e che dà corpo all'ambizioso progetto attivo ormai dal 2021. Presso il Bike Park sono state peraltro montate da pochi giorni le luci che permetteranno nei prossimi mesi di svolgere anche attività serale per le persone che lo vorranno.

Le prossime scadenze

I prossimi appuntamenti della Giussanesi sono la Notte Bianca, nuovi corsi MTB al Bike Park, la campagna tesseramenti per la stagione 2024, anno in cui si celebreranno i 60 anni di attività. Per informazioni è possibile scrivere a info@giovanigiussanesi.it o mandare un

messaggio WhatsApp al numero 3518308870.