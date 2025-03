A.S.D. Bovisio sul podio con Giocogym, Promesse e Ragazze

Si è svolta domenica 23 Marzo a Casciago, in provincia di Varese, la seconda prova regionale del Campionato di Ginnastica artistica Serie Supergym e Giocogym, dell’Ente di Promozione Sportiva “CSAIN”, per la regione Lombardia, valida per l’ammissione alla fase Interregionale, Coppa Lombardia di Maggio. Oltre trecento i partecipanti.

A.S.D. Bovisio sul podio con con Giocogym, Promesse e Ragazze

Tra questi anche l’A.S.D.GINNICA di Bovisio Masciago che ha schierato ginnaste sia nel Settore Giocogym che nel Supergym. Il settore Supergym, prevede l’esecuzione di un esercizio al corpo libero, uno in trave, salti al mini- trampolino elastico . Il punteggio, per le singole ginnaste, viene dato dalla somma dei migliori punteggi ottenuti per ogni attrezzo.

La domenica mattina le gare sono iniziate con la Categoria Allieve (2015-16) e le otto rappresentanti della Ginnica di Bovisio si sono ben impegnate. La classifica generale pone al 7° posto Melis Arianna che sale sul podio al 3°gradino nella specialità del corpo libero. 12°posizione per Galimberti Miriam premiata anche per la specilaità di trave al 4° posto. 19° per Tolve Vittoria , premiata al corpo libero in 4° posizione e in trave 7°. La 22° posizione per Buraga Charlotte che ottiene il 6° posto al corpo libero. Al 23°posto Porcelli Aurora che ottiene il 5° al minitrampolino e l’8° al corpo libero. Seguono le compagne Cuij Narvarte Jamileth, Caporaso Azzurra e Khalil Melissa.

Pulcine

Si prosegue con la categoria Pulcine (2019). Sono otto le ginnaste di Bovisio sulle 40 in gara. Le piccole ginnaste ben figuravano con la loro esecuzione ai tre attrezzi. In classifica al 4°posto ma con punteggio parimerito al 2°, abbiamo Sturaro Giorgia, premiata anche per le specialità di mini-trampolino al 1° posto e di corpo libero al 3°. Al 13° si pone Felice Emma. Seguono le compagne Pasetti Ginevra, Popa Aylin, Tedesco Rebecca, Caus Maya, Arcuri Michelle che ottiene il 4° posto in specialità corpo libero, e Balan Ester.

Ragazze

In parallelo alle Pulcine gareggia anche la Categoria Ragazze (2014). Buona prestazione per le quattro ginnaste della squasdra di Bovisio presenti. Nella classifica generale sul podio al 1° posto sale Marolda Ludovica. In 5° posizione Motta Benedetta che ottiene riconoscimenti nelle specialità di trave sul 3° gradino del podio, al corpo libero 6° e al mini-trampolino 8°. Al 16° Vasiljevic Jenim premiata al mini-trampolino con il 5° posto. Segue la compagna Colombo Giorgia.

Giocogym e Promesse

Nel primo pomeriggio in gara i piccoli del Giocogym ( 2020-21), con l’attuazione di un percorso a tempo con elementi valutati per l’esecuzione. Bravissimi i bimbi di Bovisio che con una realizzazione precisa hanno ottenuto ottimi punteggi. In classifica il 2° posto per Sydoruk Oleksandra, Risipanu Alissa, Ligato Alessandra, Bocchi Gemma, Timofti Filip.

Si prosegue con la categoria Promesse, la più numerosa con 101 presenze. La suddivisione in due gruppi per anno di nascita permette di velocizzare i tempi. Buono l’impegno delle ginnaste di Bovisio e buoni i risultati.

Per la categoria Promesse 2018 sul podio al 2° posto sale Bianco Alice. In 7° posizione Longoni Sofia, premiata anche per la specialità di trave all’8° posto. In 11° posizione Artuso Alice, premiata al 4° posto per la specialità di trave. Perego Giorgia ottiene il 6° posto nella specialità al corpo libero e l’8° al mini- trampolino. Russo Aurora viene chiamata al 6° posto per il mini-trampolino. Seguono le compagne Mangili Beatrice, Pinzi Beatrice, Melchionda Tosti Eva. Khalil Melania, Bertolini Viola.

Per la Categoria Promesse 2017, salgono sul podio al 2° posto Di Peco Gloria e al 3° posto Boschieri Chiara. Al 5° posto Zardoni Giorgia premiata anche al corpo libero con la 1°posizione. Segue in 6° posizione Malacrida Clara premiata anche nelle specialità di mini-trampolino al 3° posto e corpo libero al 4°. All’8° posto Rossi Letizia premiata inoltre al mini-trampolino conil’4° posto e al corpo libero con il 6°. In 10° posizione De Dionigi Mentasti Anita premiata la 6° posto in trave. !3° Passalacqua Alice premiata al corpo libero al 5° posto. 14° Corallino Giulia premiata al corpo libero in 8°posizione. 15° Veronesi Adele che ottiene l’8° posto al mini-trampolino ed in trave. Premiata al 2° posto di specialità in trave Carotenuto Nancy. Seguono le compagne, Pozzoli Alice, Sydoruk Emma, Caporaso Iris, Gazzotti Chiara, Marei Bayan, Cosentino Megan, Paltera Alice, Hoxha Aurora.

I risultati di questa seconda gara regionale - fanno sapere dallo staff della squadra di Bivosio - fanno ben sperare per l’ ultimo appuntamento del 10-11 Maggio per la finale Interregionale. Soddisfatte le istruttrici Carimati Francesca, Ronchi Nora, Zaina Giulia e Pederzani Giacinta.

Soddisfazione anche da parte del Presidente dell’Associazione Bellofatto Giovanna che invia l’augurio di una buona riuscita per la prossima competizione.

