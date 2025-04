A soli sette anni Giorgia conquista la medaglia d’oro

Ha provato danza e judo ma ha scoperto che la sua vera vocazione era la kickboxing. Giorgia Viganò, 7 anni compiuti il 1 aprile, 19 chili di peso, abita a Valle Guidino: frequenta la seconda elementare alla scuola primaria «Renzo Pezzani» di Villa Raverio. Domenica scorsa ha vinto la medaglia d’oro e si è aggiudicata il titolo di campionessa lombarda nella categoria «baby».

E’ la più giovane e coccolata del Rambo Special Fight Club (Rsfc), associazione sportiva guidata dal maestro Enrico Perego.

Si allena con determinazione e costanza tre volte alla settimana e domenica scorsa ha vinto la medaglia d’oro al campionato nazionale Asi di kickboxing, disputato a Ceriano Laghetto.

Un grande soddisfazione per mamma Stefania e papà Matteo, che da un anno ha iniziato ad allenarsi insieme alla figlia.

«L’abbiamo prima iscritta a danza poi, visto che tutti i bambini della scuola dell’infanzia che frequentava Giorgia andavano a judo, abbiamo provato anche questa disciplina ma a Giorgia non piaceva - racconta la mamma - Poi, per caso, tramite un amico, ha fatto la prova di kickboxing e si è letteralmente innamorata. Quando ha iniziato nel settembre del 2023 aveva 5 anni ed era la più piccolina: non ha fatto mai un’assenza, tranne quando era ammalata, e si è sempre allenata tre volte la settimana, due giorni a Besana, nella palestra della scuola elementare che frequenta, e un giorno a Ceriano Laghetto».

«Giorgia è circondata da persone eccezionali, si è trovata subito bene - sottolinea la mamma - Oltre a insegnare la disciplina, durante le lezioni si impara anche il rispetto e la serietà. Le vogliono tutti bene e l’aiutano tantissimo specialmente quando ci sono le prove da affrontare, la incoraggiano in ogni modo. Si è creato davvero un bel legame. Non credevo davvero che potesse capitare una cosa così ma ne siamo tutti molto contenti».