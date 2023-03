Davvero una brillante prestazione quella degli atleti del Ctl3 di Bernareggio che, nel weekend hanno partecipato alla 32esima edizione del Trofeo Federale Sovicese, gara storica per il territorio.

A Sovico la 32esima edizione del Trofeo Federale: Ctl3 conquista più volte il podio

Erano otto gli atleti della società di Bernareggio al via nelle diverse categorie della gara e tutti si sono piazzati nelle prime dieci posizioni, ma soprattutto la società porta a casa tre podi, un quarto posto, un sesto e un settimo piazzamento.

Nel dettaglio la classifica finale ha visto Lucrezia Colnago arrivare terza dopo una gara tutta in progressione, nella categoria Esordiente F10. Bravissimi anche i coetanei del maschile, Mattia Vertemati e Riccardo Mauro, arrivati rispettivamente secondo e quarto.

Tra le ragazze si segnala l'ottimo quarto posto di Beatrice Mauro, sorella di Riccardo, arrivata quarta con pochissimo distacco dalle avversarie.

Sempre nella categoria ragazzi Andrea Mapelli junior si conferma in ottima forma e porta a casa il settimo posto in classifica generale. La festa a Sovico è poi proseguita con la gara dei Cadetti dove Tommaso Bregni arriva secondo lottando spalla a spalla fino ad un centimetro dal traguardo per tentare di vincere e trascina i compagni Riccardo Chiappini e Matteo Beretta, arrivati rispettivamente in sesta e decima posizione.

Ultima prova del campionato brianzolo

Nella giornata del 18 marzo invece a Carate Brianza si è tenuta l'ultima prova del campionato brianzolo in cui Riccardo Marino ha conquistato ilo sesto posto a pari merito con Ceddia del team Mtb Lissone. Ora saranno gli organizzatori a stabilire la classifica definitiva. Bene anche Daniele Molena che è arrivato quarto nella categoria Promesse.