A Veduggio la seconda edizione del Trofeo Nazionale di bocce

Si è tenuta ieri, domenica 7 maggio, a Veduggio con Colzano, davanti ad un folto pubblico, la seconda edizione del Trofeo Nazionale di bocce.

Gli iscritti alla competizione erano 85 provenienti da diverse province lombarde, divisi in due categorie, A e B. A vincere il trofeo, sotto lo sguardo attento del direttore di gara Cella Fabrizio, è stato Paolo Proserpio della bocciofila Sperone, in provincia di Milano. Al secondo posto invece troviamo Marco Garlini della bocciofila di Credaro, in provincia di Bergamo. Segue al terzo posto, Gianluca Bertuletti della bocciofila Figini di Lecco.

La classifica

Di seguito le altre posizioni della classifica:

Adoni Massimo bocciofila Orobica Slega (BG)

bocciofila Orobica Slega (BG) Casati Andrea bocciofila Fulgor (LC)

bocciofila Fulgor (LC) Fattoruso Pasquale bocciofila Borghettese (MB)

bocciofila Borghettese (MB) Gilardi Matteo bocciofila Convegno (LC)

bocciofila Convegno (LC) Bello Remigio bocciofila Borghettese (MB)

I giocatori sono stati premiati a fine giornata dal vicesindaco del Comune di Veduggio, Augusto degli Agosti.