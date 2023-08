Riprenderanno il prossimo 25 settembre, nelle palestre delle scuole cittadine e delle frazioni di Vimercate i corsi di ginnastica dolce dedicati ai cittadini di età pari o superiore a 60 anni.

A Vimercate ripartono i corsi di ginnastica dolce per gli over 60

L'assessorato allo Sport ripropone la formula già sperimentata lo scorso anno con possibilità di frequenza bisettimanale - al costo di 120 euro - o monosettimanale - al costo di 65 euro.

Nel dettaglio le sedi dei corsi e gli orari:

- Centro (1) Palestra L. Da Vinci lunedì e mercoledì dalle 8.30 alle 12.05 - 4 turni

- Centro (2) Palestra Filiberto mercoledì dalle 16.35 alle 17.15 (mono settimanale)

- Zona Nord Palestra I. Calvino martedì dalle 15.30 alle 16.20 (mono settimanale)

- Oreno Palestra Don Zeno Saltini martedì e giovedì dalle 8.30 alle 10.15 - 2 turni

- Ruginello Palestra G. Ungaretti lunedì e giovedì dalle 8.30 alle 9.20

- Velasca Palestra L. Valtorta lunedì e mercoledì dalle 14.40 alle 15.30

Come iscriversi

Le iscrizioni verranno raccolte in due giornate presso la Sala Consiliare di Palazzo Trotti in piazza Unità

d’Italia 1, dalle 9.00 alle 12.00 nei giorni di lunedì 18 settembre per i soli corsi tenuti in Centro 1 e Centro 2

mentre martedì 19 settembre per tutti gli altri corsi.

Per iscriversi è necessario presentare il certificato medico che attesti l’idoneità fisica a svolgere attività

motoria. Inizio delle lezioni lunedì 25 settembre.

Per maggiori informazioni è possibile contattare l’Ufficio Sport al numero 039.66.59.467 oppure inviare una

mail all’indirizzo sport@comune.vimercate.mb.it

(foto archivio)