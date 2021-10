Ac Leon, due Ferrè per un punto

Calcio - Serie D

I brianzoli sono raggiunti nella ripresa dal Ponte San Pietro, ma è un buon pareggio

L'Ac Leon prova a scappare ma il Ponte San Pietro resiste.

Stile Ferrè

La partita è subito molto accesa e carica di agonismo, ma nonostante tanto battagliare, nessuna delle due squadre riesce a costruire un’azione da gol. L'Ac Leon sembra però averne di più, spinta dalle idee di Jacopo Ferrè e dalla corsa di Andrea Ferrè. Da una giocata del numero dieci scocca l’azione che porta i padroni di casa in vantaggio a metà tempo. Jacopo Ferrè lancia Romanini che serve Veneruso che trova al centro Andrea Ferrè, che batte Rota. La Leon sembra aver messo la partita in discesa, ma un fallo di Concina manda Ferreira Pinto sul dischetto che trasforma l’1-1. Il finale di tempo sembra destinato a finire senza spunti, ma da una punizione sulla tre quarti al 43’ è Jacopo Ferrè a trovare il gol del vantaggio con una girata di prima sotto la traversa per il 2-1.

Ac Leon ripreso per i Capelli

La ripresa parte a ritmi blandi, ma il Ponte San Pietro trova con Capelli il gol del pari gelando le aspettative della Leon di giocare un secondo tempo di gestione del risultato. La squadra di Motta è costretta a ricostruire il vantaggio, ma le occasioni non arrivano, né dall’una né dall’altra parte, complici difese precise in copertura e attacchi imprecisi nella rifinitura dell’azione. Le possibilità migliori arrivano nel recupero sui piedi di Marinoni (46’) e Ferreira Pinto (49’), ma Rota per il Ponte San Pietro e Achenza per la Leon murano la rispettiva minaccia.

Il tabellino

AC LEON - PONTE SAN PIETRO 2-2

RETI: 22’ Ferre A. (L), 32’ Ferreira Pinto (P) rig., 43’ Ferre J. (L), 10’ st Capelli (P). LEON (4-4-2): Pulze, Villa, Veneruso, Aldè (39’ st Paparella), Concina, Venza, Ferre A. (39’ st Moreo), Achenza, Bonseri (26’ st Marinoni), Ferre J. (18’ st Leotta), Romanini (11’ st Ronchi). A disp. Fontana, Portaro, Bonsi, Nicoletti. All. Motta.

PONTE SAN PIETRO (4-3-3): Rota, Salvi, Krittamarwane (22’ st Berbenni), Malinverno, Costa, Alberghetti, Ruggeri, Lionetti (1’st Cretti), Bertazoli, Ferreira Pinto, Capelli (43’ st Pedroni). A disp. Mangiapoco, Zonca, Crini, Maffi, Longo, Berardelli. All. Curioni.

ARBITRO: Gresia di Piacenza.

NOTE: ammoniti: Venza (L). Malinverno, Alborghetti (P).

