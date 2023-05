Accolto il ricorso del Varese, la Folgore Caratese retrocede in Eccellenza

Clamoroso colpo di scena: la Folgore Caratese retrocede in Eccellenza a tavolino.

Il pronunciamento della Corte d'Appello Federale

Con una sentenza destinata a far discutere, la Corte d’Appello Federale della FIGC composta da Fabio Di Cagno, Savio Picone, Stefano Agamennone e Franco Granato ha accolto il reclamo presentato dal Città di Varese che lamentava una irregolarità nella disputa del play out perso 2-0 sul campo.

Come si ricorderà, prima del fischio d’inizio, riscontrando un'altezza non adeguata delle porte dello stadio XXV Aprile, era stato necessario intervenire con pale e badili prima del fischio d'inizio per colmare i pochi centimetri mancanti.

La Folgore Caratese era stata multata

Il Città di Varese aveva presentato riserva scritta e, dopo aver perso l’incontro con la Folgore Caratese e rimediato la retrocessione, ha presentato reclamo che, in prima istanza, era stato respinto martedì scorso dal Giudice Sportivo il quale, non ritenendo valida l’irregolarità, aveva però multato la Folgore di 400 euro per avere causato il ritardato inizio della partita.

Per nulla intenzionato ad accettare la sentenza, il club varesino ha presentato nuovo reclamo stavolta alla Corte d’Appello Federale che, nel pomeriggio di oggi, venerdì 19 maggio, ha dato ragione a Varese, omologando l’incontro col punteggio di 3-0 a tavolino a favore dello stesso club e quindi sancendo la retrocessione della Folgore Caratese e la permanenza in serie D dei biancorossi.

Un brutto colpo per club, squadra e tifosi in una vicenda che ha tutta l’aria di non essersi conclusa qui. La Folgore Caratese potrebbe ricorrere infatti al Collegio di Garanzia del Coni per ribaltare il verdetto.