Un agratese ai vertici della Pallavolo italiana. Per la conferma ufficiale bisognerà attendere l’Assemblea nazionale che si terrà a Roma i prossimi 22 e 23 febbraio, ma si tratterà solo di un passaggio formale.

Ai vertici della dirigenza della nazionale di pallavolo e rugby

Da quella data Massimo Sala, 50 anni, agratese doc, sarà uno dei due vicepresidenti del nuovo Consiglio federale della Fipav, la Federazione italiana pallavolo, per il quadriennio olimpico 2025-2028. Una delle più importanti, se non la più importante federazione al mondo alla luce degli straordinari risultati del movimento, sia in campo femminile che in campo maschile. In occasione dell’assemblea verranno conferiti i nuovi incarichi. Due le candidature per i due posti da vicepresidente. E uno andrà a Sala a coronamento di una carriera da giocatore prima e da dirigente poi. Conosciuto ad Agrate anche per la sua esperienza politica in Consiglio comunale, Sala ha incominciato a calcare i campi da pallavolo fin da ragazzino. Poi come dirigente prima nella Pallavolo Agrate e nella Dipo Vimercate. E per anni ha anche svolto il ruolo di arbitro.

A seguire, le prime esperienze in Federazione nella Commissione di designazione degli arbitri e nella Commissione giudicante per il Comitato di Milano. Successivamente il passaggio al Comitato di Monza di cui è stato presidente dal 2012 al 20217, prima della fusione con i Comitati di Milano e Lecco. Nuova realtà di cui è presidente da otto anni.

Ed ora, come detto, l’occasione di compiere il grande salto in rappresentanza del grande e importante movimento lombardo.

«Per me si prospetta un cambiamento notevole sia per quanto riguarda il ruolo che andrò ad assumere sia per la mia vita - ha commentato Massimo Sala - Dovrò spesso essere a Roma per svolgere al meglio il mio nuovo compito. C’è tanto entusiasmo, ma anche la consapevolezza che non sarà facile. Voglio portare a livello nazionale l’esperienza fatta sul campo nella gestione dell’attività di base».

I complimenti del sindaco

Tra i primi a complimentarsi con Massimo Sala per il nuovo compito, il sindaco di Agrate Simone Sironi: «La vicepresidenza nazionale Fipab per Massimo Sala è di grande orgoglio per lui, ma anche per tutta la nostra comunità. Massimo fin da ragazzo ha mosso i suoi primi passi da sportivo proprio qui ad Agrate nella Pallavolo Agrate. Con il suo impegno, ad Agrate e più in generale sul nostro territorio, ha contribuito a contribuito a fare crescere generazioni di sportivi mettendo in campo passione, competenze e doti che solo pochi hanno. Sono veramente molto contento ed emozionato per lui. È sono molto felice che, in questa occasione, nella selezione si siano valutate le competenze e qualità. Una cosa molto rara. Un grandissimo in bocca al lupo a Massimo, sono certo che il suo prezioso e fattivo contributo alle attività della federazione darà freschezza e sarà di fondamentale importanza per raggiungere nuovi e importanti traguardi».

Un usmatese alla guida del rugby

Usmate Velate è sempre più... ovale. Grande soddisfazione per il panorama locale del rugby: nel fine settimana, infatti, l’usmatese Maurizio Vancini è stato eletto presidente del Comitato Lombardo della FIR, la Federazione Italiana Rugby. Una gran bella soddisfazione per Vancini, che già ricopriva l’incarico e dunque è stato confermato anche per il prossimo mandato alla guida del sodalizio.

Classe 1960, ha alle spalle una lunga carriera come arbitro nel mondo della palla ovale. Tra il 1991 e il 2008 Vancini ha infatti diretto oltre 600 partite in Italia, Serie A compresa. Poi l’esperienza da commissario, che lo ha portato a rappresentare l’Italia nel mondo, presidente della Commissione Nazionale Arbitri e ora alla guida del Comitato Lombardo per la seconda volta consecutiva.

Con lui, tra gli otto consiglieri regionali, è stato eletto anche un altro usmatese, Armando Proia, storico giocatore e allenatore del «Velate Rugby» e figlio del fondatore Luciano Proia.