Al "Memorial Filippini e dall'acqua" protagonista la Corona Ferrea

Al "Memorial Filippini e dall'acqua" a Misano Adriatico l'Asd Pattinaggio Corona Ferrea ha schierato tre atlete che hanno ben figurato

Il memorial a Misano Adriatico

Si sono accese le luci su Misano Adriatico che anche quest’anno ha ospitato dal 2 all'11 giugno il trofeo “Memorial Filippini e dall'acqua " AICS. Un evento che ha registrato oltre 1.000 atleti iscritti nelle diverse categorie, in rappresentanza di 145 società provenienti da tutta Italia.

La Asd Pattinaggio Corona Ferrea ha preso parte a questo grande evento con tre giovani atlete: Ginevra Imprenti per categoria DIV.NAZ.A 2009 e per la categoria DIV.NAZ.A 2008 Sofia Galetto e Viola Fumagalli. Le brianzole hanno presentato dei buoni programmi tecnici di gara e si sono dimostrate ampiamente all’altezza delle numerose atlete scese in pista in categoria con loro.

Per Viola Fumagalli la gara è stata una sorta di "riscaldamento" in previsione dei Campionati italiani Fisr che si svolgeranno a Roccaraso a fine mese.