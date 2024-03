Al Trofeo Pinocchio un riconoscimento anche per Matilde Borgonovo

Domenica 3 marzo presso il palazzetto dello sport di Gerenzano, in provincia di Varese, si è svolta la fase invernale del Trofeo Pinocchio. Sulla linea di tiro si sono presentati più di 120 ragazzi tra gli 8 e i 13 anni.

Trofeo Pinocchio: impegnati anche gli arcieri dell'Airone del distaccamento di Carate

Una giornata ricca di divertimento e per i tantissimi ragazzi presenti, molti dei quali alla prima gara. In pedana c'erano anche una decina di arcieri dell'Airone del distaccamento di Carate Brianza.

Nella stessa giornata il comitato regionale ha festeggiato il “premio Marco Capelli” che ha dato il riconoscimento agli atleti lombardi che si sono distinti nelle manistefazioni nazionali dello scorso anno. A ricevere il riconoscimento anche l'atleta dell'Airone, Matilde Borgonovo. La giovane è stata premiata per aver vinto, nella propria classe e categoria, il Gran Prix giovanissimi.