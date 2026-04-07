Alba Orobia – Biassono sugli scudi con Matteini e Longo

Straordinaria doppietta per i colori dell’Alba Orobia–Biassono a Calcinato (in provincia di Brescia), nella prova su strada riservata alla categoria Allievi (15–16 anni), valida per il Memorial Fiorenzo Montanari e Giuseppe Fattori.

La doppietta

A imporsi è stato Samuele Matteini, che ha preceduto il compagno di squadra Riccardo Longo al termine di una volata a ranghi compatti, superandolo con una progressione decisiva negli ultimissimi metri. Una conclusione di gara altamente tecnica, gestita con precisione dal team lecchese, capace di controllare

ogni fase cruciale della competizione.

La corsa, caratterizzata da un’andatura sostenuta sin dalle prime battute, ha visto al via ben 191 atleti, ma solo 79 sono riusciti a portare a termine i 57 km del tracciato, a testimonianza dell’elevato livello agonistico e della selettività del percorso.

Determinante il lavoro collettivo dell’Alba Orobia–Biassono, impeccabile nel neutralizzare, nel finale, i tentativi di fuga promossi da diversi corridori. Negli ultimi chilometri, il controllo del gruppo ha favorito una volata organizzata, nella quale le maglie della formazione robbiatese si sono immediatamente messe in evidenza.

Il successo assume un valore significativo per Matteini, che al termine della gara ha sottolineato la qualità del lavoro svolto dalla squadra e l’importanza della doppietta, suggellata dal secondo posto di Longo. Un risultato che premia la coesione e la strategia del team. La media finale del vincitore si è attestata sui 44,262 km/h, dato che conferma l’elevata intensità della competizione.