Alessia Raso, campionessa italiana di Freestyle, porterà la fiamma olimpica di Milano Cortina

Dalle piste di pattinaggio fino alla fiamma di Milano-Cortina 2026: Alessia Raso, Campionessa Italiana Roller Inline Freestyle, che fa parte della società di Macherio Eximia, porterà per un tratto la fiamma olimpica di Milano Cortina 2026.

La 14enne, residente a Treviglio, porterà con sé non solo il simbolo dei Giochi, ma anche l’orgoglio di un’intera comunità, quella di Macherio. Fin da bambina Alessia ha trovato l’equilibrio sulle rotelle. Tra cadute e risalite, ha scoperto che lo sport non è soltanto competizione ma un dialogo profondo tra corpo e volontà. Ogni curva è diventata un passo verso la consapevolezza, ogni allenamento un tassello del suo percorso di crescita personale.

Oggi è parte dell’«Eximia Team Freestyle», vicecampioni d’Italia, una squadra che ha creduto nel suo talento e nella sua dedizione. Lì, tra allenamenti intensi e complicità, ha affinato la tecnica e imparato che la vera vittoria non è solo salire sul podio ma continuare a crederci, giorno dopo giorno.

Il titolo

Il 2025 ha segnato la svolta: a Milano, Alessia Raso ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana di Freestyle – Specialità Roller Cross, coronando anni di impegno, sacrificio e passione. Dietro quella medaglia, però, c’è molto più del talento: c’è la voce della famiglia che l’ha sempre sostenuta, le mani che hanno asciugato le lacrime e i sogni che hanno trovato spazio tra una gara e l’altra.

«Portare la torcia olimpica è un onore e un’emozione indescrivibile – ha sottolineato Alessia – È come tenere tra le mani il simbolo di tutti i sacrifici, dei sogni e delle speranze che lo sport può regalare».

«Sono incredibilmente orgogliosa di Alessia, la nostra giovane campionessa – commenta la consigliera delegata allo Sport, Valeria Cassanmagnago – A soli 14 anni ha l’onore di portare la fiamma olimpica, un’esperienza unica e indimenticabile. Essere tedofori a questa età non capita tutti i giorni e Alessia si sta dimostrando all’altezza di questo grande compito. La sua determinazione, la sua passione e la sua forza sono un esempio per tutti noi».