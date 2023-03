Grande successo ieri, mercoledì 1 marzo, a Seregno per i Giochi Studenteschi di Nuoto.

Alla Porada in scena i Giochi Studenteschi di Nuoto

La manifestazione si è tenuta presso il Centro Natatorio della Porada e ha visto partecipare un gran numero di ragazzi e ragazze. Organizzati dal Comune di Seregno in collaborazione con il Nuoto Club Seregno, i giochi hanno visto in particolare la partecipazione degli alunni delle scuole Primarie e Secondarie della città.

Gli studenti hanno gareggiato nei differenti stili: libero, dorso, rana e farfalla dando il meglio e in molti hanno conquistato il podio.

La classifica dorso maschile

In particolare nella categoria A, non tesserati, stile dorso si è classificato primo Oldrati Alessandro, mentre nella categoria B ha vinto Cavallo Vincenzo e infine nella categoria C il miglior risultato è stato quello di Cajani Ottavio.

Per quanto riguarda i tesserati della categoria A miglior prestazione i podio per Marini Luca mentre nella categoria C si è imposto Carratello Marcel.

Classifica Rana maschile

Tanti anche i giovani che hanno partecipato alla gara in stile rana. Nella categoria A non tesserati si è imposto Villa Edoardo, per la B non tesserati Arrighetti Giordano e nella categoria C Monti Andrea. Per quanto riguarda i tesserati raggiungono il gradino più alto del podio Eynard Lorenzo nella categoria A e Fumagalli Gregorio nella categoria B.

La gara è poi proseguita con lo stile Farfalla dove, nella categoria A tesserati si è imposto Marginean Robert mentre in quella non tesserati Altissimo Edoardo.

Infine, passando allo stile libero, al primo posto della categoria A non tesserati troviamo Carfora Alessandro, della categoria B Salmistraro Mattia e nella categoria C Spanò Alessandro. Tra i tesserati categoria A spiccano Fumagalli Matteo e Volpe Edoardo (categoria B).

Sezione femminile

A seguire i podi della sezione femminile.

Si parte con la classifica dorso in cui, nella categoria A non tesserati, al primo posto troviamo Baldo Carolina. Nella categoria B Longoni Olivia e nella categoria C Galli Sara. Per i tesserati invece, nella categoria A, troviamo Pandullo Emily, nella categoria B Cerani Sofia e nella categoria C Baroni Vittoria.

Classifica rana femminile

Passando allo stile rana nella categoria A non tesserate troviamo al primo posto Silva Sofia, nella categoria B invece si è imposta Piazza Emma e infine nella categoria C si segnala il primo posto di Pandullo Warleska.

Per quanto riguarda la sezione tesserate segnaliamo al primo posto della categoria A Cavallo Lisa, della categoria B Mosca Sofia e della categoria C Owona Kathy.

Solo tesserate per lo stile farfalla che ha visto trionfare nella categoria A Marginean Sophia e nella categoria B Vanzin Beatrice Giulia.

Infine nello stile libero, categoria A non tesserate, troviamo Denova Aurora, nella categoria B Pelagalli Emma, nella categoria C Casati Sara. Invece per la categoria A delle atlete tesserate troviamo al primo posto Belluschi Alessia, nella categoria B Monti Elisabeth e nella categoria C Villa Giada.

Le foto della manifestazione