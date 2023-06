Sport e inclusione sono gli elementi che hanno portato alla creazione della Virtus Bovisio calcio integrato, la nuova squadra di calcio a 5 composta da tre persone con disabilità e due normodotate.

Alla Virtus Bovisio debutta la squadra di calcio integrato

L’iniziativa è parte del progetto «Giovani Smart», realizzato grazie alla collaborazione tra la cooperativa Tre effe, il comune di Bovisio, enti del terzo settore e con il contributo di Regione Lombardia: l’obiettivo è di rendere lo sport inclusivo attraverso la creazione appunto di una squadra di calcetto a 5.

«Attraverso il Laboratorio di arti visive e le scuole abbiamo cercato di intercettare le preferenze dei ragazzi con disabilità sul territorio e proprio per questo abbiamo deciso di creare una squadra di calcetto e non di un’altra disciplina sportiva», ha affermato Simone Argentin, membro della cooperativa Tre effe e referente del Tavolo sport della rete Tikitaka che ha poi continuato: «La polisportiva Virtus Bovisio ci ha appoggiato e supportato fin dall’inizio del progetto, non facendoci mancare mai nulla e inserendoci a tutti gli effetti tra le sue squadre».

A chi si rivolge il progetto

Il progetto, avviato in via sperimentale all’inizio del 2023, è rivolto in particolare a ragazzi con disabilità differenti, principalmente cognitive, compresi tra i 15 e 37 anni.

«I ragazzi sono stati fin da subito molto entusiasti di quest’iniziativa, quando giocano o si allenano sono sempre molto contenti – ha rimarcato Argentin – Quest’attività per loro è differente rispetto a quelle in cui quotidianamente sono coinvolti ed esula dai contesti che sono abituati a frequentare come i centri diurni e laboratori».

L’obiettivo, dopo questa prima fase di allenamento e sperimentazione, è quello di prendere parte, l’anno prossimo, al campionato di calcio integrato che ormai da qualche anno esiste nell’ambito del Csi. Un primo passo verso questo traguardo è stata la partita amichevole che la Virtus Bovisio calcio integrato ha giocato, settimana scorsa, contro la San Carlo Nova calcio integrato e terminata con un pareggio.