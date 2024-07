Ancora novità in casa Real Meda. La società in queste ore ha annunciato il rinnovo, per un'altra stagione, della centrocampista Giulia Ragone e dell'attaccante Viktoria Cvetkova.

Altre due importanti novità per il Real Meda

Ragone, da 14 anni nel club di Meda, ha collezionato 29 presenze e segnato 9 gol nell'ultima stagione, confermando il suo ruolo cruciale a centrocampo.

"Sono felice di aver prolungato per un altro anno - ha detto la centrocampista - Cercherò di dare il massimo per poter migliorare sempre di più allenamento dopo allenamento e raggiungere ottimi traguardi con tutta la squadra".

Parlando della stagione passata, Giulia ha aggiunto:

"La stagione passata è stata una delle migliori in assoluto per me sotto ogni punto di vista, da quello realizzativo con 9 gol a quello fisico. È un ottimo punto di partenza per la stagione che verrà."

Il Real Meda ha annunciato in queste ore anche il rinnovo per un’altra stagione dell'attaccante Viktoria Cvetkova. Viktoria, arrivata a Meda lo scorso gennaio, continuerà a far parte della squadra anche per la prossima stagione. In questa stagione, Viktoria ha collezionato 13 presenze in prima squadra, segnando 2 gol, e ha partecipato anche a diverse partite con le juniores.

Dopo la sua riconferma ha dichiarato:

"Sono entusiasta di poter giocare di nuovo con il Real Meda e darò il massimo per la squadra per essere al top. So che possiamo ottenere di più in questa stagione insieme come squadra!"

(foto Giada Morena)