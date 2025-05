Altri podi per le ginnaste della Gea di Lentate sul Seveso, alla seconda prova del campionato Uisp tenutasi a Porto Mantovano.

Le ginnaste in gara a Porto Mantovano

Partenza sabato mattina con la seconda categoria dove la società di ginnastica acrobatica ottiene un 3^ posto per il trio senior composto da Giorgia Bazzi, Alice De Giacobbe e Asia Mannino. Sempre della stessa categoria si posizionano in 7^ posizione, dopo una sbavatura a fine esercizio, la coppia femminile composta da Alice De Giacobbe e Adele Bertucci. Nel pomeriggio, nella prima categoria il trio senior di Kherol Paganello, Sara Songia ed Eva Spotti si riconferma sul gradino più alto del podio. Il trio junior formato da Anna Bonocore, Clarissa Trevisan e Camilla Spreafico invece si posiziona al 4^ posto ad un soffio dal podio. La prima giornata di gara si chiude con la coppia femminile junior di prima categoria composta da Giorgia Fracassetti e Zoe Brunati che ottengono il 5^ posto.

Tanti successi

Domenica mattina scende in campo gara la quarta categoria, dove la Gea ottiene ben due 4^ posti rispettivamente nella coppia femminile formata da Veronica Bacco e Gaia Zoni e nel trio femminile formato da Sofia Cisternino, Sara Orsenigo Teti e Lizeth Lugato. Sempre nella medesima categoria un 5^ posto ottenuto dal trio di Vittoria Xodo, Adele Brunati e Valentina Verga.

Due prime posizioni del podio

Nel pomeriggio chiude la gara il corso promozionale che, con esercizi puliti, guadagnano tutte le prime due posizioni del podio. Fascia oro per il trio formato da Noemi Macea, Bianca Nuccio e Luana Martinello Menezes, e ben tre fasce argento per il trio di Laura Belloni, Ambra Dervishi e Stella Colombo, e per le due coppie composte da Martina Bergamin e Giulia Ravetta, Eleonora Rimoldi e Sofia Renoldi.

Ottimi risultati anche per gli atleti della Gioy di Albese con Cassano

Ottimi risultati anche per gli atleti della ginnastica Gioy di Albese con Cassano, tesserati Gea: medaglia d’oro per Alessandro Buscajoni e Ginevra Mauri nella coppia mista di seconda categoria e 5^ posto per Eva Bindi e Mia Butti nella coppia femminile, 2^ posto per la coppia di appoggini primo livello di Emma Gelpi e Carola Longhini, medaglia di bronzo per il trio senior di prima categoria formato da Nicole Trezzi, Maia Terenghi e Giorgia Longhini.

Istruttrici e atlete si sono già rimesse al lavoro per prepararsi al meglio in vista del campionato nazionale che si terrà dal 31 maggio al 02 giugno a Castel Goffredo.